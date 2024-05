Hace unos días, se dio a conocer que Emilia Attias y El Turco Naím decidieron separarse. Tras la noticia, en el programa “LAM” (América TV), la panelista Yanina Latorre contó que “ella lo habría engañado con el actor Nicolás Francella” y, luego, dio a entender que “él estuvo con la conductora Flor de la V“; a raíz de esto, El Turco le envió un audio al periodista Pablo Layús, en el cual negó esos dichos. Por otro lado, Emilia, a través de su Instagram, se manifestó al respecto.

¿Qué dijo El Turco Naím sobre Nicolás Francella y Flor de la V?

Con respecto a cómo terminó la relación, Naím, aseguró: “Nos separamos en los mejores términos. En este momento de nuestras vidas, por las actividades que tenemos y las cosas que queremos hacer cada uno, produjeron un desgaste… cosas normales de 20 años y decidimos parar la relación para no herir sentimientos y que todo quede lindo”.

“Nos amamos; yo la amo y ella me ama. A nuestra hija, que es lo más lindo que nos dio la vida, la tenemos que cuidar de todas las boludeces que dicen”, reveló.

Luego, contó si Nicolás y Florencia están metidos en el medio. “No están involucrados, eso es un bolazo”; ante esto, dio detalles de su relación con la conductora. “Es una amiga de toda la vida y solo tengo agradecimiento. Llegamos a trabajar juntos”, comentó, y, aseveró: “Además, soy muy amigo de Pablo Goicoechea, su marido. No tengo nada que ver”.

También, dijo cómo se sintió después de haber terminado la relación de 20 años con Attias y desmintió los rumores de que se había quedado sin trabajo.

“No estuve deprimido ni tirado en un sillón, porque estoy haciendo el streaming “Vamo a ver qué sobra”. Filmé dos streamings por “La Canchita TV”, que es donde está el Turco García y, en 15 días, sale el primer capítulo. Filmé 12 episodios antes de venirme acá. Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé de allá. Vine a diseñar un bar de playa de una amiga mía que vive en Miami y, ahora, voy a volver a diseñar otro, una parrilla gourmet y hacer un streaming de fútbol”, indicó.

“De ahí, vuelvo. Tengo una película que estoy terminando que se llama “La calavera” y el estreno de “MacAnimals” de Disney, donde soy uno de los protagonistas: el malo. Te imaginarás que trabajo me sobra. Dicen cosas de la diferencia de edad que, a mí, nunca me pesaron y a ella tampoco”, afirmó.

Y, continuó: “Estoy entrenando todos los días y me siento mejor que nunca. Estoy muy feliz, amándola y, nunca, voy a hablar mal de mi familia que es Emilia. La adoro y Dios dirá lo que la vida tiene deparado para nosotros. Hoy, es así: estar cada uno tratando de rehacerse, de hacer su vida, porque es dolorosa una separación, como todo, por la costumbre que uno genera, los proyectos en común… Pero, lo más sano, familiarmente, fue ponernos de acuerdo en esto. Hablamos todos los días, tenemos toda la onda y un sol en común, que tenemos que cuidar, llamado Gigi”, destacó, sobre su hija Gina de 7 años.

Por último, añadió: “Hablan muchas cosas y está bien, es parte del juego y no me molesta que hablen. Cada uno es libre de decir lo que quiera y, por eso, estamos en democracia y es lo interesante. No hay que enojarse de las cosas que digan, ni malas ni buenas”.

El comunicado de Emilia Attias sobre su separación del Turco Naím

A través de Instagram, Emilia, comentó: “Cuando algo llega tan alto y sublime, se vuelve intocable. Cierro mis ojos, respiro y siento mi alma caer al vacío, como si de esa altura en la que está se cayera, atravesando una tempestad. No estoy asustada, prefiero la consciencia: sentir ese viento frío en la cara, mis músculos rígidos, la piel seca, abrir los ojos y fijar la dirección a través de toda esa niebla y, mientras, reconocer cada uno de sus rincones, mirarlos de frente, apropiarme con cada respiro de esta hostilidad para transformarla, aceptar con humildad, sintonizar la antena de la sabiduría del perdón, propio y ajeno. Aceptar, integrar, crecer, fortalecerse, templarse… si este es el momento que me toca vivir ahora, al menos, de esta manera, me da fuerza”.

Y, prosiguió: “Te acompaño, donde estés, de la mano; siempre, vas a contar con eso. Todas las noches te mando ángeles que te protejan e iluminen. Siento orgullo por ambos, por cómo atravesamos muchas cosas; con cuanta entrega, sorteando nuestras propias complejas humanidades. Recuerdo la noche del jueves, mientras el show de esta noticia se desplegaba en los medios y, nuestros celulares explotaban, hablamos por videollamada, como 1 hora; acompañándonos, riéndonos con cierta tristeza y resignación de todas esas mentiras y condimentos que desdibujaban la realidad, propio de quien tiene una verdad a cuartas entre sus manos, despellejando semejante intimidad. De una manera tan liviana y desprolija, sobre vos y sobre mí. Sabemos quiénes somos y, por suerte, estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido, la verdad y esta bendita comprensión tan profunda del otro, que no le dio lugar al resentimiento, al enojo. Te espera todo lo grande: desplegar ese magnetismo, inteligencia, inmensa capacidad y potencia tan tuya. Semejante calor adentro de ese corazón. Siempre te admire mucho y no mereces que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas, sean las que te definan”.

Finalmente, agregó: “Acepto todo y decido, también. Elijo el perdón y el amor. El tiempo y la vida dirá después y, tranquilo, que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco, a vos; más de una vez, la vi con mis propios ojos”.

