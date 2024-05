Tras ser expulsada de Gran Hermano (Telefe), Zoe Bogach fue al debate para que los panelistas analicen sus jugadas y, también, en el estudio se encontraban su madre, Aixa, y su novio, Manuel Ibero, quienes, en este último tiempo, protagonizaron un fuerte escándalo, ya que la progenitora de la rubia acusó al joven de “haber golpeado a su hijo”.

El incómodo momento que vivió Zoe de Gran Hermano tras enterarse de la interna familiar

Cuando Manuel ingresó al estudio, a Aixa no le agradó mucho esta situación; a raíz de esto, Gastón Trazeguet le consultó a Zoe: “¿Cómo manejas la relación entre tu novio y tu mamá?”, a lo que ella aseguró que “no entendía la pregunta” y explicó que “antes de entrar al reality no había ningún problema entre ambos”.

“Yo, no tengo idea. Antes de entrar a la casa, estaba todo bien. Me estoy enterando ahora… No sé que pasará. Lo hablaremos afuera”, reveló, y, continuó: “Me llamó la atención que en el “Congelados” no me trajera una foto de él”.

Al oír a su hija, Aixa intervino y pidió que “ese tema no sea tratado en el programa”. “Es algo que quiero mantener en privado. No me parece que lo toquemos así al aire, sin que Zoe esté al tanto. Quiero cuidar su cabecita. Es largo y complejo.”, indicó.

Por último, Zoe, comentó: “Mi mamá lo que tiene es que es muy sobre protectora y, a veces, eso le juega en contra”.

Nuevos nominados en Gran Hermano: ¿Quiénes se pueden llegar a ir?

Los jugadores que se encuentran en placa, son: Virginia Demo y Delfina – Martín Ku y Facundo – Darío Perez Corti y Francisco “Pancho” – Nicolás Grosman y Mateo – Emmanuel Vich y Noelia – Florencia Regidor y Sol.

Como en la anterior nominación, es con voto positivo; es decir, los televidentes elegirán a su “pareja” favorita y la que obtenga menor porcentaje deberá abandonar la casa.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que se quede; también, ingresando a la página del programa:

