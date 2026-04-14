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Juan Manuel Cocco (Bae Negocios)

En un momento crucial para la industria mediática global, Bogotá se convierte este 15 y 16 de abril en el epicentro del debate sobre el futuro del sector con la celebración del Digital Media LATAM 2026, donde Grupo Crónica tendrá una participación destacada.

Organizado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), este congreso se consolida como el foro más relevante de América latina para analizar la convergencia entre la estrategia de negocios, el rigor periodístico y la disrupción tecnológica.

WAN-IFRA es la asociación internacional de prensa más grande del mundo, que agrupa a más de 3.000 empresas editoras en 120 países para proteger los derechos de los periodistas e innovar en el mundo digital.

En esta edición del Digital Media LATAM, Grupo Crónica asume un rol protagónico al presentarse como uno de los casos de estudio más destacados de la región, exponiendo cómo su alianza estratégica con Echobox le permitió duplicar su audiencia digital total y llegar a la cima del mercado argentino mediante la integración de Inteligencia Artificial (IA).

El evento cuenta con la participación de figuras internacionales de primer nivel, entre ellas Juliana Castro (Senior Design Editor de IA en el New York Times) y Lucía González (Jefa de Desarrollo de Audiencias de El País, España), entre otras.

El éxito de Grupo Crónica y la alianza con Echobox

La presentación del caso de Grupo Crónica se realizará en la sala principal del Club El Nogal, aquí en Bogotá, este miércoles 16 de abril a las 12.35 hora local (14.35 de Argentina). El foco será la transformación que logró integrar de manera innovadora las herramientas de IA en su dinámica de trabajo, con fuerte impacto en el modelo de negocios.

A través de la implementación de herramientas de vanguardia, Grupo Crónica implementó una transición exitosa de procesos manuales a un modelo operativo con mayor automatización y orientado a resultados.

Los datos presentados son contundentes: en enero de 2026, el ecosistema de Crónica alcanzó los 20.963.467 de visitantes únicos, registrando un crecimiento interanual del 104%.

Con una estética propia y estilo disruptor a la hora de informar, Grupo Crónica se consolidó como un referente indiscutido del periodismo argentino. Con la adopción de IA y una inversión estratégica en el ecosistema digital, potenció la generación de nuevos contenidos bajo nuevas plataformas de comunicación que diversificaron notablemente su audiencia y ratificaron su identidad popular.

Grupo Crónica incluye, entre otras múltiples plataformas que comprenden canales de TV, radios, e-commerce y diarios impresos; las webs y redes sociales de Crónica, BAE Negocios, La Opinión Austral (Santa Cruz), Diario Crónica de Comodoro Rivadavia (Chubut), Mendoza Today (Mendoza) y Canal 10 de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires).

La clave del éxito radicó en potenciar el “periodismo real” con una distribución inteligente que garantiza que el contenido llegue al usuario en el momento exacto de consumo. Y se inscribe en una estrategia más amplia basada en tres pilares:

Renovación integral de las plataformas digitales de Grupo Crónica. Inteligencia Artificial y capital humano: el Grupo reforzó sus equipos digitales con una mayor inversión en recursos humanos y el uso estratégico de herramientas de IA para optimizar la producción y distribución de contenidos. Adaptación de las narrativas a los nuevos formatos digitales, con foco en las redes sociales.

BAENegocios.com: liderazgo económico impulsado por IA

Un pilar fundamental de este crecimiento ha sido BAENegocios.com. El medio económico de Grupo Crónica experimentó una renovación integral que incluyó el rediseño de sus plataformas y la adopción de flujos de trabajo basados en IA. Los resultados reflejan un hito para la prensa especializada:

Un crecimiento del 425% en su audiencia digital en solo un mes.

en su audiencia digital en solo un mes. Un incremento del 1054% en impresiones en Facebook.

en impresiones en Facebook. Un aumento del 180% en el alcance de Instagram.

Esta estrategia ha permitido que BAENegocios.com se consolide como uno de los editores de noticias económicas más relevantes en redes sociales en Argentina, superando a competidores tradicionales del sector financiero.

Claves del encuentro: IA, monetización y sostenibilidad

El Digital Media LATAM 2026 no solo expone herramientas, sino que busca responder a las preguntas estructurales que enfrenta la industria en la actualidad:

Es el punto de encuentro donde se analiza cómo los medios deben navegar un ecosistema dominado por la fragmentación de audiencias y la inteligencia artificial. A través de dos jornadas intensivas, líderes de todo el mundo exploran la conexión entre producto, contenido y estrategia para construir modelos de negocio rentables y sostenibles que aseguren el futuro del periodismo independiente.

En este contexto, la IA está reconfigurando los flujos de trabajo de forma profunda. En las sesiones se debatirá el paso del SEO tradicional al GEO, analizando cómo los medios deben adaptarse cuando los buscadores ya no solo derivan tráfico, sino que responden directamente al usuario. Herramientas como The Trust Editor, que presentará Adrián Pino (Proyecto Desconfío), demuestran cómo la tecnología también actúa como un rol defensivo, detectando inconsistencias en tiempo real para proteger la credibilidad editorial.

En relación con la monetización, uno de los puntos más desafiantes que enfrenta la industria, la cumbre enfatiza la diversificación. Las estrategias sugeridas incluyen:

First-party data : Fortalecer el conocimiento del usuario para optimizar suscripciones y publicidad.

: Fortalecer el conocimiento del usuario para optimizar suscripciones y publicidad. Eventos : transformar los encuentros presenciales en activos estratégicos de facturación.

: transformar los encuentros presenciales en activos estratégicos de facturación. Commerce Media : Aprovechar el contexto editorial de confianza para generar ingresos a través de modelos de compra integrados.

: Aprovechar el contexto editorial de confianza para generar ingresos a través de modelos de compra integrados. Audio Digital: Consolidar el podcast como una pieza clave para la fidelización de comunidades jóvenes.

Este despliegue de innovación es posible gracias al apoyo de Google News Initiative como Patrocinador Platinum y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) como Socio Estratégico. Además, la cumbre cuenta con el respaldo de partners tecnológicos clave como Echobox, Xalok, Adkaora, Membrana Media, Taboola, Adsmurai y Digital Green, quienes junto a WAN-IFRA trabajan para garantizar que la prensa digital no solo sobreviva, sino que prospere en la nueva era de la información.