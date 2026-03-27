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En 2025, Argentina alcanzó una cifra histórica de donantes y trasplantes de órganos y tejidos, superando por primera vez los 20 donantes por millón de habitantes. El dato marca un avance, pero también deja en evidencia el desafío: sostener y ampliar ese crecimiento.

Un cambio que escala

La procuración ya forma parte de algunos centros privados. Pero ahora escala. El acuerdo lleva ese modelo a una red de alcance nacional y multiplica su impacto.

La clave está en la procuración: detectar a tiempo un potencial donante y convertir esa posibilidad en un trasplante real. Durante años, ese proceso estuvo concentrado principalmente en hospitales públicos. Hoy el desafío es otro: que cada institución de salud pueda asumir la procuración como parte de su práctica asistencial.

La Ley de Trasplante 27.447 (conocida como Ley Justina) estableció un cambio de paradigma: todos son donantes salvo que expresen lo contrario. Pero hay una condición silenciosa: sin equipos preparados dentro de los hospitales, la donación no ocurre.

Dra. Andrea Falugi, directora Médica Nacional de Red Basa y el Dr. Richard Malan, vicepresidente de INCUCAI. Fotos: Pablo Villán/ Crónica.

De preparar pacientes a generar donantes

El convenio es el tercer paso de una estrategia más amplia de Grupo Olmos: primero, mejorar la transición de diálisis a trasplante; después, acelerar los estudios pretrasplante, de 342 a 60 días, con el programa INICIA; ahora, aumentar la cantidad de donantes. El trasplante no empieza en el quirófano. Empieza en la detección.

La palabra de los protagonistas

“Este convenio nos permite fortalecer la procuración y generar más oportunidades de trasplante. Es un paso concreto para salvar más vidas”, señaló la Dra. Andrea Falugi.

Por su parte, el vicepresidente del INCUCAI, Dr. Richard Malan, amplió:

“Este tipo de convenios buscan aumentar las capacidades de donación y trasplante en la Argentina. Estamos dejando atrás un modelo centrado en equipos externos y avanzando hacia uno donde cada institución asume la procuración como parte de su práctica asistencial. Es un hito porque abre la participación del sector privado y suma más actores en todo el país”.

Y agregó: “La firma es el primer paso. El desafío es sostenerlo con capacitación y equipos preparados en cada institución para actuar a tiempo y convertir cada oportunidad en un trasplante”.

De izq. a der. arriba: Dr. Marcelo Carbone, Dr. Walter Labonia, Dr. Alejandro Yankowski y Dr. Martín Cuestas. Abajo:Ing. Héctor Martini, Cdor. Raúl Olmos, Dra. Andrea Falugi, Dr. Richard Malan y el Dr. Francisco Osella.Fotos: Pablo Villán/ Crónica

Un sistema que busca ampliarse

El convenio se firmó en la sede del INCUCAI, con la participación de autoridades de ambas instituciones. Por el INCUCAI estuvieron presentes el Dr. Richard Malan, vicepresidente; Dr. Alejandro Yankowski, director médico; y Dr. Martín Cuestas, coordinador del Programa PROCURAR.

En representación del Grupo Olmos participaron el Cdor. Raúl Olmos, presidente; y el Dr. Marcelo Carbone, vicepresidente. Por Red BASA asistieron la Dra. Andrea Falugi, directora médica nacional; y el Ing. Héctor Martini, director general. También formaron parte el Dr. Francisco Osella, jefe de servicio de trasplante renal de Fundación Favaloro; y el Dr. Walter Labonia, director médico nacional de Nefra Medical Care.