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Luego de que la Justicia de los Estados Unidos revocara el fallo de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el rol que tuvo la provincia en el litigio internacional y valoró el impacto de la resolución.

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto aspectos centrales de la sentencia dictada por Loretta Preska y desestimó los principales reclamos contra la República Argentina y la empresa.

En ese contexto, Torres recordó que a mediados de 2025 Chubut decidió presentarse ante los tribunales estadounidenses para defender su participación accionaria en YPF. “Advertimos que el paquete accionario no podía ser alcanzado por medidas cautelares en el porcentaje que pertenece a los chubutenses”, explicó.

Decisión política y defensa del patrimonio

El mandatario subrayó que esta presentación permitió que la Justicia de Estados Unidos reconociera que parte del capital accionario de YPF, surgido del proceso de expropiación de 2012, pertenece a las provincias productoras de hidrocarburos, por lo que debe quedar resguardado ante eventuales embargos.

“Esta decisión es el resultado de un trabajo serio y coordinado con Nación, donde las provincias petroleras hicimos valer nuestra condición de accionistas y asumimos la responsabilidad de defender los intereses de todo el país”, afirmó Torres.

Asimismo, valoró el acompañamiento de la Legislatura provincial, que permitió regularizar la situación jurídica de esas acciones mediante la aprobación del acuerdo firmado en 2012. “Se trataba de una situación que llevaba más de una década sin resolverse y que ponía en riesgo el patrimonio de la provincia”, señaló.

El rol de Chubut en el juicio

En julio de 2025, la Legislatura aprobó la Ley XVII N° 163, herramienta clave para avanzar en la defensa judicial de las acciones de YPF correspondientes a Chubut.

A partir de esa norma, la provincia se presentó ante los tribunales de Nueva York a través de un amicus curiae y una acción específica para excluir sus acciones de cualquier medida cautelar o de ejecución. Fue, además, la primera provincia accionista en realizar este tipo de presentación, en coordinación con la Procuración del Tesoro de la Nación.

Alcance del fallo

En su resolución, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson revocaron la sentencia del tribunal de distrito en relación a los reclamos contra la República Argentina y confirmaron su desestimación, al considerar que no eran admisibles conforme al derecho argentino.

“Se cierra un capítulo complejo para el país, y para Chubut, donde consolidamos nuestro derecho sobre las acciones, que son patrimonio de todos los chubutenses”, concluyó Torres.