Guerra comercial: la reacción del gobierno ante la tensión con el dólar por las medidas de Donald Trump El ministro de Economía, Luis Caputo, dio un mensaje a los que se preguntan por el impacto del “contexto internacional” en la Argentina. Estados Unidos retoca los aranceles y crece la volatilidad del mercado financiero global. El funcionario de Javier Milei habló del “mejor antídoto” y ratificó la política económica. Qué dicen los analistas sobre la brecha con el blue.

Por Florencia Golender

El gobierno de Javier Milei sigue con atención el cimbronazo en el mercado financiero global por la guerra comercial desatada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mientras avanza con la nueva etapa del esquema cambiario, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la “posibilidad de shocks externos” producto de los retoques del republicano y marcó cuál es el “mejor antídoto”. Qué dicen los analistas sobre las consecuencias en la brecha local con el blue.

La economía argentina combinó este lunes la reducción del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial del 2% al 1% mensual (medida para consolidar la baja de la inflación, según explicó el gobierno), con la tensión internacional por la suba de aranceles de Trump que está generando, en paralelo, una apreciación mundial del dólar (la moneda más segura a la que saltan los inversores en contextos volátiles).

La reacción del gobierno de Milei al derrumbe las acciones y activos locales y de un lunes complejo para las bolsas del mundo, sumado a cierto ímpetu de la tendencia alcista del dólar estadounidense, es por lo pronto transmitir calma y ratificar el rumbo económico.

Caputo escribió en su cuenta de la red social X: “Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va a mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1. Seguiremos combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos”.

Javier Milei y Luis Caputo afrontan las consecuencias de la guerra comercial de Donald Trump.

Impacto de la guerra comercial en la brecha local con el blue

Consultado por la firmeza del gobierno para no alterar el cambio del ritmo devaluatorio, el analista financiero, Cristian Buteler, explicó a cronica.com.ar: “Caputo hace una confirmación de que seguimos por el mismo lugar. Obviamente, para enfrentar una crisis exógena, siempre es positivo siempre lo que el ministro marca de tener equilibrio fiscal, las cuentas ordenadas, la no emisión de dinero y controlar el gasto. Ahora, no es una respuesta a lo que está pasando, eso podría ser evaluar si hay necesidad de rever cómo se sigue con la política cambiara y el crawling peg si el dólar se sigue fortaleciendo en el mundo y las monedas devaluándose contra el dólar”.

Si bien se espera que los efectos de la guerra comercial planteada por Trump (con punto de partido en Canadá, China y México -suspendidas pocas horas después en el país limítrofe-; y con advertencias a la Unión Europea) dañe con mayor profundidad a los países emergentes como la Argentina, el gobierno de Milei no altera su camino y apuesta a su excelente relación con el flamante presidente republicano.

“Nosotros seguimos por nuestro camino sin importar el contexto”, interpretó Buteler el mensaje de Caputo en X y aclara: “Eso puede no ser bueno. Al ministro no le preguntan por el equilibrio fiscal, ni por controlar el gasto o la emisión monetaria que, repito, es muy importante, sino por la política cambiaria y sobre esto no dijo nada”.

“Dependiendo de si la guerra comercial deriva en una crisis de monedas, ahí yo creo que no sería prudente seguir por el mismo camino”, opinó el experto.

En lo inmediato, este lunes el dólar MEP marcó una suba de $9,07 (+0,8%), para quedar en los $1.173,86. El Contado con Liquidación (CCL), también aumentó $3,38 (+0,3%), hasta los $1189,35. Y el blue o libre creció a $1.225, por lo cual la brecha con el oficial se estiró a 16,2%.

Para Buteler, a la hora de evaluar los efectos de la guerra comercial de Trump en el mercado cambiario de la Argentina, es más importante mirar los dólares financieros que el blue. “Porque en este momento siguen teniendo muchas restricciones los financieros y también intervención y si hay una crisis de monedas, obviamente, al gobierno le va a costar más contenerlos y va a tener que intervenir más con reservas”, especuló.

“No lo veo al gobierno soltándole la mano al MEP ni al CCL en un año electoral por más que tenga que usar más reservas, aunque sí que pueda subir un poco más la brecha”, concluyó el analista al considerar el correlato en la inflación que tiene cualquier movimiento del dólar.

Para aumentar las reservas en el Banco Central y tener mayor poder de maniobra en plena escalada de la guerra comercial, Milei espera que el buen vínculo con Trump termine de acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo acuerdo de deuda que incluiría dólares frescos.

El rumbo de las tratativas -misión técnica mediante en Buenos Aires– no está del todo claro aún puesto que el FMI suele inclinarse por su receta clásica de evitar que el tipo de cambio esté “atrasado”. Una condición que choca con las medidas puestas en marcha desde este lunes por la alteración del esquema de crawling peg (devaluación diaria más lenta).

