Guillermo Barros Schelotto, uno de los entrenadores más queridos y más reclamados por los hinchas de Boca Juniors, volvió a apagar las especulaciones sobre un posible regreso al club. Tras la derrota de Vélez ante Talleres en Liniers, el Mellizo fue consultado por los rumores que lo vinculan constantemente al Xeneize y fue contundente.

“¡Olvidate que sigo! Más allá de que esté firmado, te doy la palabra”, aseguró el director técnico, reafirmando que continuará en Vélez Sarsfield, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026. Con esa frase, Barros Schelotto cerró cualquier puerta a una negociación futura con Boca, pese al deseo de gran parte de la hinchada.

El entrenador también destacó su compromiso con el proyecto deportivo del Fortín, dejando claro que su enfoque está en el presente de Vélez y no en una vuelta inmediata a la Bombonera.

Boca Juniors deberá esperar para su regreso

Cada vez que Boca atraviesa momentos de incertidumbre o cambios en la planificación, el nombre de Barros Schelotto aparece como opción. No solo por su pasado como DT, donde logró el bicampeonato local y alcanzó la final de la Copa Libertadores 2018, sino también por su fuerte identificación con el club como ex jugador y referente histórico.

Sin embargo, esta vez el Mellizo fue tajante: no será parte del proyecto 2026 en Boca. Su prioridad, afirmó, es cumplir su contrato y continuar trabajando en la construcción del equipo de Vélez.

El cruce con Carlos Tevez y una relación quebrada

La jornada también dejó otro foco de atención: el reencuentro entre Barros Schelotto y Carlos Tevez, hoy entrenador de Talleres. El saludo entre ambos fue escueto y frío, algo que no pasó desapercibido.

“No tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego”, dijo Barros Schelotto al ser consultado. Y agregó: “Lo respeto como persona, como jugador, como ex compañero, como a muchos, y nada más”.

El gesto y las palabras reforzaron la idea de que la relación entre ambos quedó marcada desde la final de la Copa Libertadores en Madrid, cuando Tevez fue relegado al banco de suplentes durante gran parte del partido contra River Plate. Aquella decisión aún genera debate entre los hinchas y parece haber dejado una herida que no cicatrizó.

Un futuro lejos de la Bombonera

Con su mensaje directo, Guillermo Barros Schelotto despejó dudas y bajó el tono de la expectativa en el mundo Boca. Al menos por ahora, su destino no está en Brandsen 805 sino en Vélez, donde planea continuar hasta el final de su contrato en 2026.

Mientras el Mellizo sigue su camino en Liniers, Boca Juniors deberá definir su propio rumbo deportivo sin contar con uno de los entrenadores más queridos por los hinchas en los últimos años.