Liz Solari volvió a aparecer en escena tras varios años de estar alejada de las pantallas; la muerte de su expareja, Leonardo Verhagen, ocurrida en Rosario en 2010, fue, según ella, un punto de inflexión en su camino y provocó una serie de vivencias paranormales que modificaron su percepción del mundo, lo que incluyó sentir la presencia de Jesús en su departamento.

La actriz participó de una entrevista para “Eco News”, donde compartió cómo, a partir del fallecimiento del entonces amor de su vida, comenzó a tener experiencias psíquicas y espirituales. “Cuando la muerte llegó, yo fui testigo de algo extraordinario: presencié su alma dejar su cuerpo y observé, por primera vez, al cuerpo como un envoltorio de esa vida”, indicó.

Además, Solari destacó el episodio que marcó el inicio de un proceso de transformación personal. “Cuando llegué al living observé a Yeshua, a Jesucristo, sentado en mi mesa; el amor encarnado me miraba con una suave sonrisa y yo, no pudiendo salir de mi asombro, observaba su inconmensurable belleza y sus ojos que contienen todo el universo; el amor, la paz, la alegría, el poder que yo sentía al encontrarlo… No hay palabras para explicarlo”, destacó.

La modelo afirmó que, durante estos sucesos, se encontró a la Virgen María, santos, maestros y guías espirituales; en base a estos sucesos, comprendió que su camino tenía otro propósito. “Así fue como entendí que la muerte no termina con la vida, que el alma es indestructible y que, nuestro cuerpo, es un instrumento para manifestarnos en esta dimensión”, dijo.

Su apoyo en Dios fue un sostén fundamental durante el duelo de Verhagen. “Recibía sanación, revelación de mis dones, incluso, destellos de mi misión y de mi trabajo en mi futuro, inspirándome a avanzar, a pesar de mi dolor; supe que iba a contestar el llamado de Dios, porque solo en Dios encontré refugio, encontré paz y dirección” destacó.

Sumado a ello, sostuvo que conversó con Jesús, donde le transmitió un mensaje que le haría cambiar de mentalidad. “Sentí su presencia, me habló con autoridad, y, me dijo ‘debes ordenar tu vida; la familia va primero”, contó.

Solari nombró las tres enseñanzas de Jesucristo que orientaron su cambio: expresar el amor en acciones, la meditación como camino para conocer a Dios y la paz como principio para no llegar a la violencia.

Por último, a partir de dichos encuentros, cambió su rutina: dejó de comer animales y se dedicó, activamente, a protegerlos desde hace 15 años.

