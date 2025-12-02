Este lunes, fue noche de beneficios en MasterChef Celebrity (Telefe) y, los participantes, se enfrentaron a un nuevo desafío, con la intención de conquistar al jurado y obtener su pase a la próxima instancia.

Sin embargo, no fue un programa más: los famosos recibieron la visita sorpresa de Sebastián Yatra, quien llegó para ponerle un poco de picante a la competencia.

El cantante explicó que trabajó muchas ideas con el jurado e iban a tener que elaborar platos de su país natal. “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero” , indicó el músico cuyo plato favorito son las alitas picantes.

“Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor, que la comida colombiana está hecha con pasión; no somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa “, los aconsejó Yatra.

Ya con las consignas establecidas, se dieron a conocer cuáles preparaciones tendrían que hacer los famosos y quedó definido de la siguiente manera:

Ajiaco con patacones y hogao, una sopa con crema, palta y alcaparras en base a papa, pollo y choclo : Ian Lucas, Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo.

Papas rellenas de carne y huevos pericos: Turco Husaín, Maxi López y Chino Leunis.

Pescado envuelto en hoja de plátanos y patacones: Eugenia Tobal y Marixa Balli.

Más allá de la competencia, hubo lugar para las risas y hasta el coqueteo; Sebastián se divirtió mucho con las idas y vueltas de Wanda y Maxi López; aunque también histeriqueó a Evangelina Anderson y Marixa Balli, quienes se mostraron muy nerviosas por el intercambio que mantuvieron con el artista.

