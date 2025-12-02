Maxi López rompió el silencio y habló de la famosa “icardeada” con Mauro Icardi y Wanda Nara años atrás; el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) lanzó una picante declaración contra el novio de la China Suárez y sorprendió a todos.

En su paso por el programa “Sálvese quien pueda” (América TV), conducido por Yanina Latorre, Maxi no evitó la pregunta y se refirió a la polémica que se generó cuando se separó de Wanda y ella comenzó su relación con Icardi. “Ella te acusó de golpes… Yo me acuerdo allá, por 2016, Ángel tiene un chat con Wanda; dice que te denunció por golpes a los dos chicos, cosa que no creo que sea cierto, por supuesto; esto sería una fábula de ella, pero… ¿Cómo se vuelve de eso? ¿Perdonando?“, indagó Ximena Capristo.

“Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie”, aclaró Maxi, quien se reencontró con Wanda en el reality culinario.

En ese momento, lanzó una punzante aclaración. “Hay uno que sí se la merecería, pero tampoco lo hice”, se despachó en alusión a Icardi.

Lejos de dejar pasar este comentario, Yanina, preguntó: “¿Estás hablando de Mauro?“. “Tendríamos que tener una charla, por ejemplo, pero jamás hice nada porque, para mí, era más importante el ejemplo que yo le tenía que dejar a mis hijos que cualquier pelea con cualquier persona”, indicó.

“¿Por qué creo que se lo merecería? Porque, cuando yo me estaba separando, me llamaba y ponía a mis hijos y metía a mis hijos en el medio en situaciones que no están buenas. Hay muchas cosas que yo jamás las conté y preferí dejarlas ahí“, aseveró.

Sin dudas, esto llamó la atención de todos, ya que López no se había referido a este tema de forma tan directa y siempre había evitado hacer declaraciones al respecto.

Yanina Latorre será el reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity

Faltando apenas unos minutos para que culminara la emisión de “SQP”, el exfutbolista sorprendió al contar una noticia que cambiará su rumbo y continuidad en MasterChef Celebrity.

A pesar de haberse convertido en uno de los participantes más queridos de esta edición del certamen de cocina, Maxi deberá volver a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, quien está a punto de dar a luz a su segundo hijo juntos, Lando.

Aunque la puerta de volver a vivir a Argentina y así poder tener a sus cinco hijos juntos sigue abierta, la realidad es que, hoy por hoy, López debe abandonar el programa para estar cerca de su mujer.

En este marco, Latorre anunció que será ella misma quien lo sustituya y defienda su lugar de ahora en más en el reality.

Cabe aclarar que el viaje está programado para el próximo 5 de diciembre, con fecha de regreso para el 5 de enero, por lo que la conductora tomará el rol, únicamente, por un mes.

“¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?”, le preguntó Yanina y, Maxi, respondió: “A mí me pusieron el nombre y dije que “sí””.

“Prometí guardarle el lugar y cuidárselo; sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil? Yo le cocino en mi casa a mis hijos…”, se preocupó la conductora y confesó que aceptó pensando que López no volvería al certamen, por lo que deberá dar lo mejor para no quedar eliminada antes de su regreso.

Y, prosiguió: “Ahora, tengo presión con el tema del tiempo, la presentación; supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación… ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram…”. Maxi confirmó que su exesposa aprobó el reemplazo.

