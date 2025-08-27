Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, presenta su informe de gestión en el Congreso de la Nación en un escenario desfavorable para el gobierno de Javier Milei en la relación con el Parlamento y en una semana marcada por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y las sospechas de corrupción.

Entre los diputados presentes habló la santacruceña Roxana Reyes (UCR) y posó su interés en la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz y la barrera fitosanitaria.

“En Santa Cruz perdimos cerca de 4 mil puestos de trabajo en el petróleo con el retiro de YPF. Estamos en una situación de post tragedia del kirchnerismo tratando de paliar situaciones graves por falta de desarrollo y producción. Todo depende de la administración pública, falta de inversión privada y ahora enfrentamos la salida de YPF”, dijo.

Roxana Reyes , diputada de la UCR por Santa Cruz.

Recordó que el propio Guillermo Francos “anunció el 18 de julio pasado en su red social que se había firmado un acuerdo entre ENARSA y el contratista chino para reactivar las represas sobre el río Santa Cruz. Hoy hay miles de hombres y mujeres esperando la reactivación que están desempleados y su vida depende de ese trabajo”.

Señaló que la tasa de desempleo es inadmisible y rosa la tragedia en la provincia.

Asimismo, pidió información de la barrera fitosanitaria al permitirse el ingreso de carne con hueso. “Esto significa que el mercado exportador que tenemos en Santa Cruz perderá mercados europeos y en Chile. ¿No sería mejor que todo el país sea libre de aftosa y no equiparar para abajo?.

“Necesitamos los santacruceños se nos de una mano en estos dos temas. Le solicito conservar los mercados internacionales y que logren el estatus sanitario para el resto de la Argentina y que con las represas sean muy claros porque hay personas que dependen de eso”, repitió.

En su respuesta, Francos recordó que intervino personalmente en las negociaciones con el conglomerado chino y “después de dos o tres meses y de reuniones con ENARSA, Secretaría de Energía, con el gobernador (Claudio Vidal) y la empresa en la que intentamos encontrar una solución”.

La obra de las represas es la más importante del país.

Seguidamente, cometió un error en la línea histórica de la construcción del complejo hidroeléctrico. “La obra está paralizada hace cinco años cuando el gobierno estaba en manos de gente con muchas influencias que venía de esa provincia”. Se recuerda que las obras se frenaron en noviembre del 2023.

Aseguró que la paralización obedeció que “se sospechaba que se certificaron obras que no se habían concretado, se generó una discusión y no se llegó a un acuerdo”; “nosotros encontramos un mecanismo para solucionar algunos de los reclamos y que la empresa considerara nuestras objeciones. Se alcanzó un acuerdo que debía ratificarse en China y la propuesta nuestra es que se pudieran resolver entre septiembre y octubre el reinicio de la obra de la represa más chica“, explicó.

De todos modos, precisó Francos que el reinicio de las obras quedará supeditado que ese pre acuerdo sea ratificado en China.