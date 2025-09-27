Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, uno de los eventos más relevantes del sector turístico en América Latina, abrió sus puertas este sábado 27 de septiembre en el predio de La Rural, en Palermo, Buenos Aires, y se extenderá hasta el 30 de septiembre. La exposición reúne a destinos nacionales e internacionales, operadores turísticos, agencias de viajes y público general, consolidándose como un espacio estratégico para la promoción del turismo en Argentina.

Durante el acto de inauguración, encabezado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, destacó la calidad y diversidad de la oferta turística presente en la feria: “La verdad que todas las ofertas de Argentina para el turismo interior son muy bien representadas aquí en la feria, así que muy contento”.

El presidente de la Nación Javier Milei encabezó la inauguración de la Feria Internacional de Turismo 2025. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El funcionario también se refirió al respaldo internacional que ha recibido el gobierno argentino, especialmente por parte de Estados Unidos, al señalar que “el apoyo de los Estados Unidos ha sido tan impresionante al país, al gobierno y fundamentalmente al Presidente Milei, que creo que va a tener repercusiones en la economía argentina”.

En cuanto a los desafíos políticos y económicos del país, Francos subrayó la importancia de alcanzar acuerdos amplios para concretar las reformas estructurales que impulsa el Ejecutivo: “Hay que buscar consenso para hacer reformas muy importantes como la reforma tributaria y la reforma laboral”, afirmó.

Un evento que reúne referentes del turismo nacional e internacional.

La FIT 2025 ofrece una amplia agenda de actividades, rondas de negocios, presentaciones de destinos y experiencias interactivas para los visitantes. Se espera una alta concurrencia tanto de profesionales del sector como de público general, en un contexto en el que el turismo continúa posicionándose como un motor clave para la recuperación económica de la Argentina.

Con la participación de provincias, países invitados y organismos oficiales, la feria busca reforzar la imagen del país como un destino atractivo, diverso y competitivo en el escenario internacional.