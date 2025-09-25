El encuentro de Francos con el titular de Pro ocurrió durante un evento por el 95° aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita. Así lo informó el jefe de Gabinete en redes sociales, donde compartió fotos junto al exmandatario y destacó la “buena relación” entre ambos.

“Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi. Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países. Allí, también mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”, escribió Francos en su cuenta de X.

El mensaje de Francos llega luego de el Gobierno nacional acordara un salvataje financiero con Estados Unidos para contener la suba del dólar. A cambio de esa ayuda, que le dio oxígeno a la gestión libertaria a un mes de las elecciones nacionales, el gobierno norteamericano le habría pedido al Presidente que se aboque a reconstruir la estabilidad política.

Un primer paso para eso era restablecer el vínculo con la oposición dialoguista. La administración de Milei ya había dado intentado enviar señales de mayor apertura tras la derrota en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, en las que el oficialismo nacional cayó ante Fuerza Patria por una diferencia de 13 puntos.

Señales al Pro

En la semana posterior al revés electoral, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la convocatoria del Ejecutivo a los gobernadores, mientras que Francos sugirió fortalecer el vínculo con Macri. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también había promovido un mayor diálogo con el titular de Pro.

El partido amarillo actuó como el principal aliado del oficialismo nacional durante el primer año de la gestión libertaria. La relación, sin embargo, entró en una etapa de desgaste, luego de que se profundizaran el distanciamiento con Jorge Macri y se postergara al partido macrista en las negociaciones por las listas bonaerenses.

Esta semana, el expresidente se reunió con los candidatos de Pro en la sede central del partido y aseguró que hace alrededor de un año que no habla con Milei. En este contexto, y en medio de las demandas de Estados Unidos por reconstruir la gobernabilidad en el país, Francos salió hoy a intentar saldar esa falta de comunicación con el exmandatario.