La delicada salud de Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano 2022 (Telefe), mantiene en vilo a su familia, amigos y seguidores; desde hace casi dos semanas, el joven de 22 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y su estado ha movilizado a quienes lo acompañan con mensajes de esperanza y cadenas de oración.

Frente a esta situación, sus allegados convocaron a una vigilia prevista para el viernes 26 a partir de las 10 hs, con el objetivo de expresar apoyo y solidaridad mientras se espera una mejoría en su estado de salud; la iniciativa, impulsada, principalmente, por sus hermanas y seguidores, busca reunir velas, plegarias y buenas energías en un gesto de unidad.

Camila Deniz, hermana de Thiago, utilizó sus redes para difundir la convocatoria, invitando a personas de todas las creencias a participar de manera respetuosa. “Queremos que cada gesto, ya sea un rezo, una oración o un pedido al universo, pueda llegar a Thiago y transmitirle fuerza; todo será bienvenido y respetado”, señalaron las organizadoras.

La convocatoria refleja el compromiso de quienes acompañan al joven no solo desde fuera del hospital, sino, también, a través de un seguimiento cercano de su evolución médica; durante la jornada del miércoles, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió comunicados sobre su situación clínica.

Según los informes, el equipo médico realizó un ateneo interdisciplinario para analizar la evolución y definir los próximos pasos terapéuticos, destacando la necesidad de controles constantes y precisos; en las últimas horas, Thiago presentó un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas del personal de salud.

La respuesta fue favorable y, actualmente, se encuentra sin necesidad de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios estables y gases arteriales dentro de rangos normales; el tratamiento antibiótico continúa siguiendo los protocolos establecidos, mientras que el pronóstico se mantiene reservado.

Este gesto de unidad y apoyo refleja la cercanía y el afecto que Medina ha generado en su entorno, demostrando cómo la combinación de familia, amigos y fanáticos puede transformarse en un respaldo emocional significativo.

