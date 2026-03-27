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El diputado nacional Jairo Guzmán, único representante de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Cruz, celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que favorece a la Argentina en el litigio por YPF. En ese marco, presentó un proyecto de beneplácito en la Cámara de Diputados para destacar la trascendencia de la decisión judicial.

La resolución judicial exime al país del pago reclamado en el proceso vinculado a la expropiación de YPF, que ascendía a más de 16.000 millones de dólares. Según Guzmán, se trata de un hecho “de enorme trascendencia” que evita un impacto directo sobre las finanzas públicas y el esfuerzo de los contribuyentes.

El legislador subrayó que este resultado no habría sido posible sin la gestión del presidente Javier Milei y el trabajo de la Procuración del Tesoro. “Este fallo evita una condena multimillonaria que hubiera recaído sobre todos los argentinos. Con Milei, dejamos atrás la improvisación y defendemos el futuro con disciplina fiscal y seguridad jurídica”, afirmó.

El proyecto de beneplácito en Diputados

En el documento presentado, Guzmán propone que la Honorable Cámara de Diputados exprese formalmente su beneplácito por la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, al considerar que resguarda los intereses del Estado argentino.

El texto destaca que el fallo representa un alivio financiero significativo y marca un cambio en la forma en que el país enfrenta litigios internacionales. Además, pone el foco en la necesidad de consolidar una estrategia jurídica sólida y una gestión estatal orientada a resultados.

Dentro de los fundamentos, el legislador señala que la expropiación de YPF —en los términos en que fue realizada— dio origen a uno de los litigios más costosos de la historia argentina. En ese sentido, cuestiona decisiones políticas anteriores por su “alto grado de improvisación” y por no haber contemplado adecuadamente las consecuencias económicas y legales.

También remarca que este tipo de medidas expusieron al país a contingencias millonarias que comprometían recursos clave para el desarrollo nacional.

Además indica que desde el punto de vista económico, indica que el fallo fortalece el proceso de ordenamiento fiscal, reduce riesgos asociados a litigios internacionales y mejora las perspectivas de estabilidad macroeconómica. Evitar una erogación de esta magnitud, sostiene el proyecto, implica proteger a los contribuyentes y reducir la presión sobre el endeudamiento.

Asimismo, Guzmán considera que la decisión judicial marca “un cambio de paradigma” en la actitud del Estado argentino, dejando atrás una etapa caracterizada por conflictos legales y pasivos contingentes.

Finalmente, el proyecto subraya la importancia de que las decisiones estatales se adopten con responsabilidad, respetando los marcos normativos y evaluando sus consecuencias a largo plazo.