El cambio en la grilla de Telefe generó una fuerte reacción en Robertito Funes Ugarte, quien no ocultó su descontento tras las modificaciones que afectaron a “Gran Hermano: la Noche de los Ex”; el programa no solo fue adelantado respecto de su horario habitual de las 22:30 hs de los sábados, sino, también, sufrió un recorte en su duración para dar paso a la serie centrada en la vida de Guillermo Coppola.

Antes de referirse al tema en televisión, el conductor dejó entrever su enojo en su cuenta oficial de Instagram. “Un poco harto de todo y de todos; evidentemente, tendría que haber elegido otra profesión u oficio o haberme quedado en Europa a trabajar, en vez de volver en el 2008; el manoseo argento me superó”, indicó.

Luego, al ser abordado por el ciclo “Intrusos” (América TV), Funes Ugarte indagó su postura y fue contundente. “Indignado y decepcionado; hoy por hoy, se manejan unos códigos horribles, te enteras cosas que te la dicen de un mal modo, te la cuentan terceros o cuartos; no es por algo puntual que pasó o por tal o cual motivo, medio que me calenté y yo, al igual que vos y los chicos en el piso, estamos acostumbrados a otros modos y otros tratos de hace diez o veinte años atrás”, lanzó, sin filtro.

En este marco, también cuestionó ciertas prácticas actuales dentro del medio, y, agregó: “Pallares siempre dice ‘la televisión cambió y, si te pueden reventar, te revientan’; yo no estoy de acuerdo, ya que, un llamado con educación y buena onda, te lo pueden decir; van a decir que soy un “hueco”, y, no lo soy; soy un pibe que nació en un ambiente que no está acostumbrado a manejarse así”.

Por otro lado, el conductor reveló una experiencia personal vinculada al streaming, al contar que intentó acercarse a proyectos como “Olga” y “Luzu” en busca de oportunidades laborales, aunque no tuvo éxito. “Yo llamé y les pedí laburo, y… bien gracias, pero… Bueno, no soy parte de su cardumen, gracias a Dios”, reveló.

Por último, visiblemente molesto, remató con duras críticas hacia ciertos perfiles del ambiente actual; incluso, ironizó al referirse a uno de los canales como “Cholga”, y, disparó: “Me molesta el nuevo rico, el grasa con guita, el groncho resucitado, el que se cree paquete y no es paquete, me molesta el “new rich” canchero a la televisión, el modernito que es un grasa que no sabe ni dejar los cubiertos”, cerró, furioso.

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