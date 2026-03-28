BTS confirmó su debut en la Argentina con dos conciertos en el Estadio Único de La Plata; el grupo surcoreano, reconocido como uno de los máximos exponentes del Kpop global, aterrizará, por primera vez en el país, el viernes 23 y sábado 24 de octubre, en el marco de su gira mundial “BTS Worls Tour ‘Arirang’”.

Cabe destacar que, esta visita, se produce en momentos en que la banda acaba de lanzar su nuevo trabajo, “Arirang”, el pasado 20 de marzo; la expectativa por la llegada de la agrupación a suelo argentino responde a una demanda sostenida de la comunidad local de fans, conocida como “ARMY“; nunca antes el grupo había incluido a la Argentina en una de sus giras y, la producción local, estará a cargo de DF Entertainment.

El tour latinoamericano, tal como se confirmó, comenzará el 2 de octubre en Bogotá, Colombia, con dos presentaciones en el Estadio Nemesio Camacho El Campín; luego, la gira seguirá por el Estadio San Marcos en Lima, Perú, y el Estadio Nacional en Santiago, Chile; el cierre de la etapa latinoamericana será en el Estadio de San Pablo, Brasil, donde el grupo ofrecerá tres funciones consecutivas.

El paso de BTS por Buenos Aires se inscribe en este recorrido regional, posicionando a la capital argentina como uno de los puntos culminantes de la gira; el Estadio Único de La Plata, sede elegida para los conciertos en la Argentina, es uno de los recintos más importantes del país, con capacidad para albergar a más de 53.000 personas.

La venta de entradas, será escalonada; la preventa exclusiva, para quienes posean la membresía “ARMY”, comenzará el martes 7 de abril a las 10 hs, a través de la plataforma allaccess.com:, habilitada para todos los medios de pago; por otro lado, la venta general se abrirá el viernes 10 de abril en el mismo horario y sitio.

Para participar de la preventa, los fans con membresía GLOBAL deberán registrarse, previamente, en la plataforma https://weverse.io/?hl=es: antes del jueves 2 de abril a las 16 ha; sólo quienes completen ese proceso podrán acceder a la fila virtual de compra; el sistema solicitará, durante la compra, un número de ARMY MEMBERSHIP de nueve dígitos, que debe comenzar con “BA” como condición para destrabar el acceso a las entradas.

Esta modalidad busca garantizar que, los seguidores más fieles, tengan prioridad para adquirir sus tickets, en un contexto donde la demanda suele superar, ampliamente, la oferta disponible en cada concierto.

La gira mundial comenzará, oficialmente, el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur; luego de su paso por América Latina, el grupo continuará con presentaciones en Asia y Australia durante los meses finales del año y principios del siguiente.

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