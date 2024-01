Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un dramático hecho generó conmoción en la provincia de San Luis. Un joven fue alcanzado por la descarga eléctrica de un rayo mientras estaba con sus amigos en una plaza en la ciudad de Villa Mercedes y sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo.

Se trata de Gabriel Jonathan Berón, de tan solo 21 años, quien por fortuna se encuentra “estable”, según informaron fuentes médicas. Tras la perturbadora experiencia que vivió, y de la que se salvó de milagro, el muchacho, rompió el silencio.

“En el momento no sentí nada, se me apagó la luz y me desperté en el hospital”, contó mientras se encontraba en la cama del hospital donde se recupera. En esa misma línea, aseguró que no recuerda “nada de lo que pasó”.

En una conversación televisada con Canal 13, recordó como fueron los instantes previos al suceso que se transformó en una bisagra para su vida. “Me quedé dos segundos abajo de un árbol y ahí fue cuando me impactó el rayo”, dijo ante las cámaras.

Gabriel – que salió este lunes de terapia intensiva- señaló que tuvo “suerte” porque el rayo le pegó en el pecho. Asimismo, indicó que todavía no habló con sus amigos que lo acompañaban cuando ocurrió el impactante episodio.

En otro tramo de su conversación, el muchacho, que posee un lavadero, indicó que se encuentra juntando fondos para poder comprar un aire acondicionado cuando regrese a su casa y así poder seguir con su tratamiento: “Es para mantener el cuerpo fresco”. Por eso brindo un alias —dayana.soledad.1997—.

De acuerdo a los profesionales de la salud, el alta se lo darán dentro de seis meses.

Todo ocurrió el sábado durante la madrugada, cuando Jonathan Berón se encontraba junto a sus amigos en la plaza de la ciudad.

Cabe señalar que el suceso quedó registrado en un video que se difundió este domingo por las redes sociales, en el cual se observa el momento exacto en donde el rayo impacta en un árbol y la descarga eléctrica alcanza al joven, mientras sus amigos huyen del lugar.

Tras los hechos, Berón fue trasladado de manera inmediata al Hospital Verónica Bailone, donde hace algunas horas salió de terapia intensiva, pero “hemodinámicamente estable” con quemaduras en su cuerpo en las zonas de muslo y abdomen.

“El paciente está estable y controlado. De continuar así, se evalúa el pase a sala común en las próximas 24 o 48 horas”, expresaron los médicos en el parte que compartió la familia del chico.