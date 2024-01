Isabel de Negri fue la cuarta eliminada de Gran Hermano 2023/2024. Al salir de la casa más famosa del país, tuvo el encuentro con los panelistas, quienes analizaron su juego. Como en todas las emisiones, está la periodista Laura Ubfal, quien nunca se guarda nada y aprovechó para destrozar a la ex “hermanita”.

Fuerte discusión entre Laura Ubfal de Gran Hermano e Isabel De Negri: ¿Qué se dijeron?

Todo comenzó cuando Isabel aseguró que “la gente la votó porque ella misma pidió irse”. Ante esta declaración, Laura se indignó y no dudó en hacer unas escandalosas declaraciones.

Ubfal, comentó: “Estás afuera porque no se habla de los cuerpos ni de las edades”.

Y, continuó: “En el caso de Isabel se ocupó y, no me parece mal, de mostrar que una mujer de 65 años puede ser tan bonita como ella, de tener un cuerpo espectacular y que la edad no significa que no pueda jugar. Pero, se olvidó de mostrar que hay que ser buena persona y se fue porque es mala gente”.

“Tiró agua caliente en la cama de Cata, habló pestes de todo el mundo y fuiste una villana. Yo creo que lo sos. Sos muy machista. La mandaste a Sabrina a “levantar a los hombres”. Tenías todo el look de una madama de burdel y eso es horrible”, lanzó, muy picante, la periodista.

A raíz de esto, De Negri se defendió: “Yo no la mandé a Sabrina. Ella tiene una personalidad increíble”, afirmó, mientras expresaba sus ganas de volver a a la casa. “Voy a volver porque soy ‘La Queen’ y, después, que se agarren porque no voy a ir por detrás, voy a ir de frente”, lanzó.

Laura oyó sus dichos y no quedó conforme. A raíz de esto, manifestó: “A esas chicas las aislaron de entrada, las victimizaron porque ustedes eran el grupo de “las rubias bellas” con Sabrina y Denisse. Decirles “pedorras” es de un nivel de bajeza”, haciendo referencia al grupo de las “furiosas”.

“Vos te crees una viva bárbara y me das pena”, le dijo Ubfal. “Laurita…No me creo una diva bárbara”, le respondió la exjugadora, pero la panelista la puso los puntos. “No me digas Laurita, por favor. Decime “Laura”, comentó. “Esto es muy sencillo, Laura. A mí me llamaron para hacer un show y es lo que hice”, concluyó Isabel, muy polémica.

Teléfono rojo en Gran Hermano: ¿Quién quedó nominado y cuál jugador recibió la inmunidad?

El teléfono rojo regresó al reality conducido por Santiago del Moro. El artefacto fue ingresado a la casa y los “hermanitos” tuvieron que estar expectantes a que sonara. Este juego consiste en que la persona que lo agarra tiene 10 segundos para levantarlo y, si nadie lo hace, todos caen en placa. En esta ocasión, Juliana “Furia” Scaglione y Zoe Bogach fueron quienes atendieron. En consecuencia, recibieron buenas y malas noticias.

La primera en atender fue Zoe. El dueño de la casa le informó que “estaba nominada”.

Por otro lado, cuando fue Juliana, GH le dijo que “le daba la inmunidad”, es decir, en la próxima nominación nadie la podrá votar.

Leé más notas de La Opinión Austral