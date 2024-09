Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Colapinto superó todas las expectativas al completar su primera carrera de Fórmula 1: finalizó en el puesto 12 y puso a nuestro país en competencia después de 23 años. Los connacionales del piloto se hicieron sentir en el icónico circuito de Monza, con banderas y camisetas albicelestes que decoraron parte de las gradas.

Ante este respaldo, el joven de 21 años tuvo un gran gesto al acercarse a sus seguidores para firmar autógrafos y tomarse fotos. La emoción fue tal que, como se muestra en videos difundidos en redes sociales, un grupo de hinchas entonó la canción “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, creada para alentar a la selección nacional en el Mundial de Fútbol 2022, en homenaje a Colapinto.

Muchos seguidores del automovilismo viajaron desde Argentina, organizando su traslado con anticipación. La participación de Franco en el Gran Premio de Italia despertó entusiasmo al ver a un compatriota en la Fórmula 1 luego de más de dos décadas.

“Estábamos yendo en el desfile con Lando y Leclerc y decían ‘hay más banderas argentinas que de Ferrari. Están completamente locos. ¿Qué está pasando?’ Y gritaban ¡Franco!’”, relató el representante argentino en diálogo con ESPN. “Una locura total, eso es lo que me ayudó a llegar adonde estoy hoy, por los fanáticos argentinos y la gente que me apoya hayan empujado conmigo”, expresó el piloto, quien debutó con un Williams FW 46.

“Agradecido a todos los argentinos que se levantaron a ver la F3, luego la F2 y ahora la podemos disfrutar todos juntos”, agregó. Colapinto se ganó el cariño del público, como se vio en el muro de boxes, donde un centenar de personas se acercó para que les firmara banderas, camisetas de la selección argentina de fútbol y de Boca Juniors, equipo del cual es hincha. Su 12º puesto incluso fue tendencia en X, donde se lo comparó con “La 12”, la hinchada del Xeneize.

“Este fin de semana fue muy importante para mí y no me lo voy a olvidar más. Espero que los argentinos lo hayan disfrutado. Hace tantos años que no teníamos a un piloto de nuestro país al cual apoyar…”, reflexionó.

Sobre su desempeño en la pista, comentó: “Fue una carrera muy buena. El equipo está muy feliz. Yo también. Me duele un poco todo, tengo unos dolores tremendos. Hay mucho que hacer en un F1 y es un poco entender todas esas cosas que uno tiene el poder de controlarlas”.

En ese sentido, sostuvo: “Lo fui entendiendo durante la carrera y el haber hecho una completa me ayudó a entender un montón de cosas que antes no sabía. Había dado un máximo de ocho vueltas arriba de una F1 y hoy tuve que dar 53. No había probado nunca la goma dura y la primera vez que la puse fue en la carrera”.

“Tuve un muy buen ritmo y eso es lo más importante porque eso te permite ir para adelante. El haber entendido un poco más las gomas, ese patinaje de las gomas de adelante, las gomas de atrás, fue algo muy positivo”, subrayó. Para cerrar, expresó: “Terminé a un par de segundos de los puntos y para mi primera carrera es bastante impresionante”.

