HBO Max confirmó que, la segunda temporada de “Margarita”, creada por Cris Morena, llegará el próximo 4 de mayo; la serie se consolidó, rápidamente, como uno de los pilares del contenido nacional dentro de la plataforma de streaming.

Bajo la mirada creativa de Morena, la producción logra esa mezcla exacta de aventura, amor y coreografías; en esta nueva etapa, el relato se enfocará en la resistencia de la protagonista, quien no estará sola en su búsqueda de justicia.

La trama de esta segunda entrega promete elevar la vara del conflicto central; la historia nos mostrará la lucha de la joven protagonista, quien sumará fuerzas con Fach y otros compañeros que se irán incorporando al bando de los buenos. ¿El objetivo final? Derrotar de una vez por todas a la villana Delfina.

Como suelde destacarse en el mundo de Cris, la música funcionará como el motor emocional de cada episodio; la banda sonora de “Margarita” presentará una combinación de temas inéditos compuestos, especialmente, para la serie, junto con reversiones de grandes éxitos de otras producciones icónicas, expandiendo, así, el universo narrativo a través de las melodías.

El reparto principal, que ya se ganó el cariño de la gente, vuelve a decir presente en esta continuación: Mora Bianchi lidera el equipo actoral junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte y Lola Abraldes; sin embargo, la producción adelantó que, para estos nuevos capítulos, habrá incorporaciones de peso que prometen sacudir la estantería de la historia.

Para aquellos que quieran ponerse al día antes del gran estreno de mayo, el catálogo de HBO Max ofrece el ecosistema completo de la franquicia; además de tener disponible la primera temporada de “Margarita”, los usuarios pueden disfrutar de contenidos especiales como “Margarita: acústico” y la espectacular puesta de “Margarita: el musical”, ideales para calmar la ansiedad hasta el 4 de mayo.

Leé más notas de La Opinión Austral