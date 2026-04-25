Luego de que Sol Varacalli utilizó sus redes para contar sobre el complicado momento de salud que se encuentra atravesando: un tratamiento oncológico difícil, costoso, lleno de incertidumbre, María Becerra decidió ayudar a la joven pagando su tratamiento.

“Cuando vio mi video se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento y, de un día para otro, cambió todo mi rumbo”, indicó la joven, todavía atravesada por lo que vino después.

Sin previo aviso, la cantante cayó en la casa de Sol. “Vino a conocerme de sorpresa y, todavía, no caigo”, indicó la fan, que pasó de ver a su ídola en una pantalla a tenerla sentada al lado.

En ese encuentro, hubo de todo: emoción, charla y música; cantaron juntas, compartieron un momento íntimo que, después, explotó en redes y dejó una imagen poco habitual: la de una figura masiva corriéndose del show para conectar desde otro lugar.

Pero, el gesto no quedó ahí, sino que la artista siguió acompañando el proceso, con contacto permanente y apoyo en momentos clave del tratamiento.

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