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Mientras se prepara para el esperado road show que protagonizará este domingo en Buenos Aires, Franco Colapinto continúa disfrutando de su estadía en el país y volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez, por su vida personal.

El piloto fue uno de los invitados especiales en una reconocida parrilla de alta gama ubicada en Cardales, pero, no estaba solo, sino que allí fue fotografiado, en Estancia Vigil, junto a su supuesta novia, la actriz Maia Reficco.

Las imágenes comenzaron a circular en redes y alimentaron aún más los rumores de romance; en una de las postales se lo puede ver abrazándola por el hombro, mientras que, en otra, la artista lo observa con una mirada cómplice, la cual no pasó desapercibida.

Estancia Vigil es un proyecto enoturístico y gastronómico creado por Alejandro Vigil para explorar y compartir la esencia del vino mendocino; su propósito es ofrecer una experiencia vivencial de alto nivel, expandiendo el espíritu del Universo Vigil y fusionándolo con la identidad cultural del Río de la Plata.

Además, la cuenta oficial de Alpine compartió un video en el que aparece Colapinto condimentando un costillar a la cruz que, luego, compartirían durante el almuerzo, mostrando una faceta más relajada del joven corredor.

Días atrás, ambos habían sido vistos en un restaurante de Palermo junto a un grupo de amigos; más tarde, también fueron fotografiados en una heladería mientras hacían un pedido y, en las últimas horas, volvieron a ser vistos juntos en Zárate.

Aunque ninguno de los dos habló públicamente sob re la relación, todo indicaría que, el vínculo, estaría afianzado desde el verano.

Quién es Maia Reficco

Maia nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, pero creció en Buenos Aires, donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia.

Tras alcanzar la popularidad con la serie de Nickelodeon, logró dar un importante salto internacional y se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en Evita, el musical de Broadway.

El detalle completo de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Mientras tanto, Franco Colapinto se prepara para vivir este domingo uno de los momentos más importantes de su carrera: será el primer piloto argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, en una exhibición histórica que ya genera enorme expectativa entre los fanáticos del automovilismo.

Los horarios para ver a Franco Colapinto

9.00 – Apertura Fanzone

11.25 – Entrevista a Franco Colapinto

11.50 – Show musical de Soledad

12.45 – Colapinto dará una vuelta en el Lotus E20 de 2012

13.55 – Show musical de Luck Ra

14.30 – Colapinto manejará el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio

15.15 – Colapinto saldrá de nuevo con el Lotus

15.55 – Colapinto vuelve al circuito pero en un bus descapotable

16.15 – Fin del evento

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