El Gobierno nacional completó el acto de apertura de sobres correspondiente al proceso de licitación pública internacional para la privatización de la modernización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, una de las rutas logísticas más estratégicas del país.

El objetivo es fortalecer la infraestructura logística argentina y mejorar la competitividad del comercio exterior. Contó con el respaldo de los distintos sectores productivos y de varias provincias, se recibieron tres propuestas presentadas por las principales empresas dragadoras del mundo: Jan De Nul NV, DEME ambas de Bélgica y DTA Engenharia, de Brasil.

Según remarcaron desde el Gobierno nacional, “la participación de estos actores de relevancia global demuestra el interés estratégico que despierta la infraestructura logística argentina en el mercado internacional y evidencia que el rumbo propuesto y liderado por el presidente Milei genera confianza en el país”.

El pliego fue desarrollado con el respaldo de la UNCTAD, organismo de las Naciones Unidas que garantizó la transparencia del proceso. Desde el Ejecutivo subrayaron que este trabajo conjunto permitió que la adjudicación se rija por criterios de competitividad que beneficien de manera directa a la economía nacional.

La iniciativa también contó con el apoyo de entidades del sector privado como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, además de los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires, junto a organizaciones rurales y ambientalistas.

La Vía Navegable Troncal es una de las mayores rutas fluviales del mundo y concentra cerca del 80% del comercio exterior argentino y regional. Su modernización permitirá un salto de competitividad para la producción nacional y reducirá los costos logísticos, ya que los buques de gran calado podrán operar a plena capacidad.

Sobre la licitación

El proceso licitatorio se estructura en tres sobres. El primero evalúa los antecedentes operativos y la capacidad técnica y financiera de los oferentes. El segundo analiza el Plan de Trabajo mediante un sistema de puntajes, donde se detallan los equipos y profesionales que realizarán las obras. El tercer sobre corresponde a la oferta económica, que tendrá el mayor peso para garantizar la tarifa más baja posible.

Tras el análisis de las propuestas, el Gobierno avanzará con la adjudicación y la firma de un nuevo contrato de concesión por 25 años, a cargo del sector privado, sin aval del Estado y con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

Desde la administración nacional afirmaron que “el proyecto de privatización de la Vía Navegable Troncal representa una transformación estructural para el sistema logístico local” y que estas mejoras “están diseñadas para seguir potenciando la competitividad del comercio exterior argentino y la inserción de la producción nacional en los mercados del mundo”.