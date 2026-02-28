La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación Argentina, Patricia Bullrich, celebró la sanción definitiva del Régimen Penal Juvenil y la Reforma Laboral y dejó definiciones contundentes sobre el nuevo esquema de responsabilidad penal para menores.

En declaraciones a Senado TV, Bullrich afirmó: “Si alguien que tiene 14 años mata, va a tener consecuencias, no va a volver a su casa a jugar con la Play Station”, en referencia a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años que establece la nueva ley.

Nueva edad de imputabilidad

La dirigente oficialista sostuvo que la aprobación del Régimen Penal Juvenil era una demanda extendida en la sociedad. “Es una ley que estaban esperando, te diría que el 80% de los argentinos. La mayoría estaba muy cansada de la impunidad, de que un menor matara y volviera a su casa como si no hubiera pasado nada”, expresó.

El proyecto, convertido en ley tras su aprobación en ambas cámaras, fija un régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos. La norma contempla un abanico de sanciones que van desde medidas socioeducativas hasta penas privativas de la libertad de hasta 15 años para delitos graves, con la prohibición expresa de prisión perpetua.

FOTO: Comunicación Institucional / Senado

Entre sus puntos centrales, establece garantías procesales y debido proceso, prohibición de alojamiento de menores junto a adultos, medidas alternativas a la prisión para delitos con penas menores a 3 años, posibilidad de reemplazar penas de entre 3 y 10 años por sanciones alternativas cuando no haya muerte ni lesiones graves y programas obligatorios de educación, capacitación laboral y resocialización.

Bullrich remarcó que la ley no es retroactiva, pero aseguró que hacia adelante “no va a haber impunidad”, y vinculó esa premisa con el reclamo de víctimas y familiares de hechos violentos.

Reforma Laboral: previsibilidad y “libertad para trabajadores”

La senadora también se refirió a la sanción de la Reforma Laboral, que tuvo un trámite con idas y vueltas entre el Senado y Diputados, especialmente por la eliminación del artículo 44 vinculado a las licencias por enfermedad.

“Lo importante es el sentido del voto. Nosotros votamos a favor de una reforma laboral. Diputados la cambió y hoy se terminaba de votar si se aprobaba el dictamen de Diputados o el de Senadores”, explicó.

Finalmente, la Cámara alta aceptó los cambios introducidos por Diputados, dejando fuera el artículo 44. Según Bullrich, “hoy la Argentina avanzó con una reforma laboral que le devuelve libertad a los trabajadores, que devuelve previsibilidad al sistema y que va a ser muy importante para el futuro”.

Principales cambios en la reforma laboral

La nueva ley introduce modificaciones profundas en el sistema de relaciones laborales como el todo del 2% a la cuota solidaria sindical, la implementación del banco de horas, que permite compensar jornadas extendidas con reducción en otros días, posibilidad de convenios por empresa, creación del Fondo de Aportes Laborales (FAL) como herramienta de previsión ante contingencias, cambios en el cálculo y pago de indemnizaciones, restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales y trascendentales.

FOTO: Comunicación Institucional / Senado.

Bullrich defendió especialmente el límite a los aportes sindicales: “Van a tener que ser sindicatos muy austeros porque hoy muchos tienen un 5 o un 6%. Las instituciones no pueden ser millonarias y los trabajadores pobres”.

Además, destacó el sistema de banco de horas como una herramienta moderna que permite compatibilizar necesidades personales con el trabajo sin perder presentismo ni estabilidad.

Un cierre legislativo clave para el oficialismo

Con la aprobación de ambas normas, el oficialismo logró cerrar el período de sesiones extraordinarias con dos reformas estructurales que forman parte del programa de transformación impulsado por el presidente Javier Milei.

Consultada sobre el discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, Bullrich señaló que espera nuevas iniciativas en la misma línea reformista, aunque aclaró que no participó de la última reunión de gabinete por encontrarse abocada al tratamiento de estos proyectos en el Senado.