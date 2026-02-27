Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado de la Nación protagonizó este viernes un extenso debate que cerró las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. La Cámara Alta dio luz verde a la polémica Reforma Laboral, que obtuvo 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.

Previamente, se aprobó la reducción de la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil, con 44 votos positivos y 27 negativos.

Tal como habían adelantado, los senadores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del bloque “Moverse por Santa Cruz”, votaron a favor de la reforma, mientras que la legisladora justicialista Alicia Kirchner se pronunció en contra.

Con esta votación, La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo triunfo legislativo durante el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó un minuto de silencio por las víctimas de los hechos de inseguridad.

De izquierda a derecha: José María Carambia, Natalia Gadano y Alicia Kirchner.

Antes de la definición, Carambia tomó la palabra y manifestó: “Aclarar claramente que estamos en contra de la normativa“.

Sin embargo, indicó: “Entiendo que el cambio que hizo Diputados es mejor que la norma original que salió de este cuerpo, vamos a abstenernos para no generar ninguna complicación“. Para cerrar, reiteró: “Nuestro bloque está en contra de la reforma laboral“.

Por su parte, Alicia Kirchner, tal como había anticipado, rechazó la iniciativa. Para la exgobernadora de Santa Cruz, en esta normativa “está encubierta una reforma laboral, gremial y tributaria“.

Señaló además que en el recinto “se dijo que la ley era muy vieja, que tenía más de 50 años”, para aseverar: “Saben que es mentira porque se ha reformado y se han hecho muchas otras leyes que la han ido mejorando, pero sí es vieja en cuanto a que vamos 100 años para atrás (…) Esta es una reforma que tiende a esclavizar más al trabajador”.

A modo de cierre, expresó que “por supuesto, me pareció muy bien que hayan sacado el artículo 44”, pero la ley “en sí misma es esclavista; es para aquellos que se quieren aprovechar de lo más importante que tiene la Argentina: los trabajadores y las trabajadoras”.

