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El atletismo patagónico vivió este sábado una jornada histórica en las calles de Rawson. Por primera vez en más de seis décadas de trayectoria, la tradicional Corrida de Crónica trasladó su epicentro de Comodoro Rivadavia a la capital chubutense y se sumó a los festejos oficiales por el 161° aniversario de la ciudad.

La competencia tuvo como escenario central a la Plaza Guillermo Rawson, desde donde se inició y finalizó un circuito de 16 kilómetros que combinó el sector urbano con el camino hacia Playa Unión. El trazado, técnico y veloz, presentó características diferentes a las habituales competencias del sur provincial, con un recorrido sin grandes pendientes que permitió disfrutar de una intensa jornada deportiva frente al acompañamiento del público.

Desde las primeras horas de la mañana, los protagonistas fueron los más chicos. Alrededor de 150 niños, menores y juveniles participaron de las diferentes categorías y dieron el puntapié inicial a una verdadera fiesta atlética, acompañados por familiares y vecinos que se acercaron para alentar a los corredores.

El importante marco de participación y el carácter especial de la competencia también tuvieron su reconocimiento institucional. El certamen fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Rawson, mientras que el intendente Damián Biss y el gerente general de Crónica, Daniel Taito, encabezaron distintos momentos de la jornada y la entrega de reconocimientos.

En la prueba principal masculina, el olímpico Eulalio “Coco” Muñoz volvió a demostrar toda su jerarquía. El representante de Gualjaina completó los 16 kilómetros en 48 minutos y 29 segundos y se convirtió en el primer ganador de la Corrida de Crónica en Rawson.

El triunfo, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. Muñoz sostuvo un intenso mano a mano con el madrynense Bruno Álvarez, quien logró mantenerse cerca durante buena parte del recorrido y terminó cruzando la línea de llegada apenas 27 segundos después del vencedor, con un registro de 48 minutos y 56 segundos. El tercer lugar de la clasificación general fue para Martín León, que completó la prueba en 53 minutos y 18 segundos.

Detrás se ubicaron Fabricio Legoule, con 53 minutos y 32 segundos, y Sebastián Arrative, quien cerró los cinco primeros puestos con una marca de 53 minutos y 46 segundos.

Entre las mujeres, la historia tuvo como gran protagonista a Evangelina “Vanshi” Thomas. La destacada corredora trelewense tomó el liderazgo prácticamente desde el comienzo y construyó una victoria contundente, imponiendo un ritmo que sus principales perseguidoras no pudieron sostener.

Thomas completó los 16 kilómetros en una hora, dos minutos y nueve segundos y se convirtió en la primera ganadora femenina de la tradicional competencia en su desembarco en Rawson. Su actuación le permitió establecer una diferencia importante sobre Ariela Colinecul, quien finalizó segunda con un tiempo de una hora, siete minutos y 46 segundos.

El tercer escalón del podio quedó para TatianaCherey, con una marca de una hora, ocho minutos y 12 segundos. Más atrás arribaron Cintia Rivera, con una hora, 12 minutos y 37 segundos, y Camila Franco, quien completó los cinco primeros lugares con un registro de una hora, 12 minutos y 56 segundos.

La jornada también contó con la Prueba Integrativa de seis kilómetros, que permitió la participación de corredores promocionales y caminantes de distintos puntos del Valle Inferior del Río Chubut. De esta manera, la propuesta logró reunir tanto a atletas de alto nivel como a participantes que encontraron en la competencia una oportunidad para disfrutar del deporte y compartir una jornada al aire libre.

Con las últimas premiaciones desarrolladas durante la tarde y un show musical como cierre, Rawson despidió una jornada que quedará en la historia de la Corrida de Crónica. La tradicional competencia patagónica, que durante más de seis décadas tuvo a Comodoro Rivadavia como escenario, vivió por primera vez una edición en la capital provincial y encontró en Eulalio “Coco” Muñoz y Evangelina “Vanshi” Thomas a sus primeros campeones en Rawson.

El capítulo especial en la capital chubutense llegó a su fin, pero la historia continuará. La Corrida de Crónica tiene previsto regresar a sus raíces en Comodoro Rivadavia durante el próximo mes de enero, para reencontrarse con el escenario que durante décadas fue parte fundamental de su identidad.

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