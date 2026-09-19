Por Marcelo Batiz

La Argentina no está atravesando una situación de “desempleo estructural” sino “un paso a la informalidad” o al trabajo registrado “en condiciones más flexibles”, con la modalidad del monotributismo en lugar de la relación de dependencia.

Así lo expresó hoy el presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Santiago Mignone, quien remarcó la importancia de “hacer y sostener el esfuerzo” de emprender políticas de largo plazo que redundarán en una mejor situación de los trabajadores.

Tras advertir que en el Coloquio que se llevará a cabo en Mar del Plata no se va a hablar de salarios por ser un tema de “coyuntura pura”, Mignone hizo referencia a una realidad diversa en materia económica, donde “ni siquiera dentro de un mismo sector se puede decir que son todos ganadores o perdedores”.

Largo plazo

“No estamos viendo una situación de desempleo estructural, sí hay un paso a la informalidad y más que a eso, al empleo registrado de condiciones más flexibles, como el monotributo”, precisó.

Por su parte, Juan Farinati, director de la entidad, remarcó la importancia de analizar “cómo hacemos para que los salarios se fortalezcan en el largo plazo”, más allá de lo coyuntural.

“Para aumentar los salarios en un país hay que generar más valor y para eso hay que pasar a transformaciones de largo plazo”, planteó.

Empleo y educación

En ese sentido, Anna Cohen, tesorera de IDEA, resaltó que “si no se aborda el largo plazo, la coyuntura de lo político nos lleva puestos”.

“Para que el empleo crezca hace falta educación. Y la educación es a largo plazo”, completó.

Por último, Mignone desestimó una supuesta confrontación entre el largo y el corto plazo, para sentenciar que “esa dicotomía no existe”.