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La Joaqui sorprendió a sus seguidores al revelar, a través de su Instagram, un inesperado detalle sobre su próximo lanzamiento musical; la cantante anunció una nuevo tema que tendrá, como inspiración, a Wanda Nara y, rápidamente, su publicación generó una particular reacción de la empresaria.

Las dos se conocen desde que compartieron la anterior edición de “MasterChef Celebrity” (Telefe), donde, además, se produjo un acercamiento entre sus familias; de hecho, las hijas de ambas se hicieron amigas y, a partir de ese vínculo, La Joaqui y Nara también construyeron una relación cercana.

En este marco, la artista public varias fotografías correspondientes al backstage del videoclip y adelantó cuándo será el esperado estreno. “Miércoles 23 tenemos una cita: se llama Wanda Nara”, escribió la cantante junto a varios emojis de guantes de boxeo, dejando, en claro, que la modelo tendrá un papel central en la nueva canción.

En las imágenes que compartió La Joaqui puede verse parte del rodaje, realizado en una especie de galpón y con varios autos de alta gama utilizados como parte de la escenografía; además, uno de los detalles que más llamó la atención aparece dentro de la propia producción.

La cantante sostiene una revista de nombre de fantasía “Ta Te Ti”, cuya portada está fechada en septiembre de 2026 y lleva el número “420”; el título principal de la publicación es “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”, mientras que, también, aparecen otras frases destacadas como “Del escándalo al éxito” y “Lujo, viajes y negocios”.

La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar; a pocos minutos de la publicación, Wanda se hizo presente en los comentarios y le dejó un cariñoso mensaje a la cantante. “Joaquina el “próximos” es juntas, te quiero mucho amiga”, escribió, acompañado por un corazón; luego, volvió a responder con un “Loviu” y cuatro emojis de fuego.

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