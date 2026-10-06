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Durante años, elegir horno significaba muchas veces continuar con el sistema que ya tenía la cocina. Si había gas natural, se instalaba uno a gas. Si se renovaba una cocina empotrada, se buscaba reemplazarla por otra de características similares.

La situación cambió porque los hornos eléctricos ganaron variedad de formatos y prestaciones. Hoy conviven modelos portátiles de mesada, equipos empotrables y cocinas que combinan anafe a gas con horno eléctrico. La normativa argentina contempla además su etiquetado energético.

Temperatura, uniformidad y funciones

El primer criterio es el comportamiento del calor. En un horno a gas, la combustión genera calor desde un quemador ubicado en la parte inferior. El aire caliente asciende y se produce una circulación natural dentro de la cavidad. El resultado depende del diseño, la posición de las bandejas y la distribución interna.

El horno eléctrico utiliza resistencias para generar calor. Algunos modelos también incorporan ventiladores para hacer circular el aire y conseguir una distribución más uniforme. En un sistema de convección, el aire caliente circula de manera continua y ayuda a mantener una temperatura más pareja dentro de la cavidad.

La uniformidad también depende del tamaño de la cavidad, el aislamiento, la ubicación de las resistencias y el modo elegido.

En funciones, ambos pueden ofrecer grill y distintos modos de cocción, aunque la oferta depende de cada modelo. Los eléctricos suelen sumar más programas electrónicos.

¿Qué pasa con la energía?

Acá aparece una diferencia que no puede resolverse diciendo simplemente que una tecnología siempre gasta menos.

El ENRE publica valores de referencia para distintos electrodomésticos. Para un horno eléctrico de 25 a 30 litros con termostato registra una potencia promedio de 1.500 W y un consumo de 750 Wh por hora. Para un horno eléctrico empotrable de 73 litros, la referencia es de 2.450 W y 1.225 Wh por hora. Son valores orientativos, no consumos universales de todos los modelos.

Para el gas, la comparación debe hacerse en otra unidad. Un documento oficial sobre consumos residenciales estima, para una familia de tres personas en AMBA, un uso del quemador del horno equivalente a 30 minutos diarios. Para un horno a gas típico, esa hipótesis representa alrededor de 0,16 m³ diarios de gas natural.

Por eso no conviene comparar directamente watts contra metros cúbicos. Son unidades distintas y tienen precios diferentes. Para saber el impacto en una factura hay que conocer el consumo real, las horas de uso y la tarifa correspondiente.

El etiquetado eléctrico ofrece una ventaja para esa comparación porque permite consultar el consumo energético por ciclo del horno. El ENRE también dispone de una calculadora que permite estimar el consumo a partir de las horas y días de utilización.

Instalación y limpieza

La instalación es otro punto donde las diferencias aparecen rápido. Un horno eléctrico portátil puede colocarse sobre una superficie adecuada y conectarse a la red siguiendo las especificaciones del fabricante. Un equipo empotrable requiere un mueble preparado para sus dimensiones, ventilación y conexión eléctrica correspondiente.

Un horno a gas necesita una instalación compatible con el suministro disponible y condiciones adecuadas de seguridad. En ambos casos, una instalación incorrecta puede afectar el funcionamiento y generar riesgos.

En limpieza, el eléctrico puede tener una ventaja práctica porque no produce combustión dentro de la cavidad y algunos modelos incorporan superficies destinadas a facilitar la tarea.

El horno a gas, por su parte, requiere prestar atención a quemadores e inyectores. La Secretaría de Energía recomienda realizar mantenimiento periódico y señala que una llama amarilla o roja, o que crepita, indica que es necesario revisar y limpiar el sistema.

¿Para quién tiene sentido cada alternativa?

Si cocinás u horneás seguido y valorás controlar con precisión la temperatura, un horno eléctrico con convección puede encajar bien en una rutina donde se preparan panes, tortas, carnes o varias bandejas.

Si tu casa ya tiene gas natural y utilizás el horno con frecuencia, uno a gas puede integrarse de manera sencilla al esquema energético existente.

Si estás renovando una cocina empotrada, la decisión puede incluir un horno eléctrico integrado al mueble. En el mercado argentino se encuentran alternativas como un horno empotrable, con diferentes volúmenes y configuraciones.

También existe un escenario intermedio. Una cocina puede utilizar gas para las hornallas y electricidad para el horno.

Un veredicto que depende de la cocina real

No hay una respuesta universal porque el costo energético depende de las tarifas y del consumo efectivo, mientras que el desempeño depende del diseño y de la forma de cocinar.

El eléctrico ofrece control, variedad de funciones, opciones de convección y una etiqueta que permite conocer su consumo por ciclo. El gas tiene la ventaja de integrarse naturalmente en hogares conectados a la red y puede tener sentido cuando el horno se utiliza dentro de una cocina que ya funciona con esa fuente.

La comparación más útil no es entonces eléctrica contra gas en abstracto. Es qué horno necesita cada cocina, cuántas horas se va a usar, qué instalación ya existe y cuánto cuesta la energía correspondiente. También importa cuánto espacio disponible hay y qué tareas se hacen con mayor frecuencia antes de comprarlo.

A futuro, la información de consumo tendrá cada vez más peso en esta decisión. A medida que las etiquetas y los sistemas de control permite comparar mejor el gasto de cada ciclo, elegir un horno será menos una cuestión de costumbre y más una decisión basada en cómo se cocina y qué energía se tiene disponible.

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