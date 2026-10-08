la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Zoe Bogach, compartió un video en sus redes en el que mostró, emocionada, la entrada que consiguió para presenciar el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina; la influencer no solo celebró haber podido acceder a uno de los encuentros más esperados por los fanáticos, sino, también, reveló cuánto tuvo que pagar para conseguirla.

“La gente no dimensiona lo que significa esta entrada para mí; no tengo palabras; salió 300 mil pesos y la pagué 1 palo, pero… Ya fue, es el último partido de Messi, el último partido de su vida. ¡Voy a verlo en su último partido!”, relató, visiblemente entusiasmada.

Más allá del dinero que tuvo que desembolsar, Zoe destacó el significado especial que tiene para ella poder estar presente justamente en este encuentro.

“Todavía estoy en shock. Creo que, el universo, quiso que lo pueda ver en el mejor partido, el de su despedida”, aseveró la influencer, que compartió, con sus seguidores, la alegría por haber conseguido su lugar.

Finalmente, volvió a remarcar que, para ella, el valor de la entrada va mucho más allá de su precio y está directamente relacionado con la posibilidad de ser testigo de un momento histórico para el fútbol argentino.“La gente no dimensiona lo que es esta entrada para mí”, expresó.

Para Zoe, el valor de la entrada no pasa solamente por el dinero que tuvo que pagar para conseguirla, sino por la posibilidad de estar presente en una jornada que considera única; por eso, pese a la diferencia entre el precio original y lo que finalmente desembolsó, dejó en claro que no se arrepiente de la decisión.

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