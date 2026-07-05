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Una tragedia aérea rodeada de incógnitas conmueve a Córdoba. Un instructor de vuelo de 42 años murió este sábado al caer desde una avioneta en pleno vuelo, en una zona rural de Toledo, departamento Río Segundo, durante una práctica junto a una alumna. La Justicia provincial investiga las circunstancias para determinar cómo ocurrió un episodio tan inusual.

De acuerdo con la información difundida por El Doce, la aeronave despegó desde Coronel Olmedo cuando se produjo el hecho. La estudiante, que viajaba junto al instructor, consiguió aterrizar la avioneta y dio aviso de lo sucedido.

Luego de un rastrillaje en el lugar señalado por la joven, los equipos de búsqueda hallaron el cuerpo del instructor en un campo. Personal de emergencias confirmó el fallecimiento y la causa quedó a cargo de la fiscalía correspondiente.

Otros medios de Córdoba indicaron que la alumna tiene 22 años y logró posar la aeronave por sus propios medios tras la emergencia, un dato que ahora resulta fundamental para reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Los investigadores buscan determinar si la caída estuvo relacionada con una falla mecánica en alguna compuerta o sistema de seguridad, con un inconveniente durante una maniobra de instrucción o con otra circunstancia que todavía no fue establecida. Por el momento, las autoridades no dieron a conocer hipótesis oficiales y esperan los resultados de las pericias técnicas sobre la avioneta.

El caso volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad de los vuelos de instrucción, una actividad frecuente en la provincia de Córdoba, donde funcionan numerosas escuelas de aviación civil.

Especialistas suelen advertir que estas prácticas requieren protocolos estrictos, ya que los estudiantes atraviesan una etapa de formación en la que realizan maniobras y simulaciones de emergencia de manera permanente.

A medida que avanza la investigación, el testimonio de la alumna aparece como uno de los elementos más importantes del expediente. Su relato, sumado al análisis de la aeronave y de las comunicaciones registradas antes del aterrizaje, será decisivo para establecer por qué un instructor con experiencia terminó cayendo al vacío durante un vuelo de entrenamiento que debía desarrollarse con normalidad y terminó en una tragedia.

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