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Los restos del youtuber argentino, Gaspi, y del cantante estadounidense, Oliver Tree, fueron repatriados a sus respectivos países de origen tras el trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, ocurrido hace una semana; el choque de helicópteros se cobró la vida de seis personas en total.

El creador de contenido local se encontraba en Brasil junto a su amigo, el director de cine Lucas Vignale, quien también falleció en el siniestro; ambos planificaban continuar su viaje hacia el Mundial 2026 en Estados Unidos antes de que se desatara la tragedia.

Lucas Vignale junto a Gaspi, ambos fallecidos en Río de Janeiro.

El último adiós a Oliver Tree en California

A través de los canales oficiales del músico, la familia de Oliver Tree Nickell confirmó que, el cuerpo del artista, ya regresó a su estado natal; en un comunicado publicado en Instagram, sus allegados expresaron su profundo agradecimiento por los homenajes recibidos globalmente.

“Oliver ya está de vuelta en California, donde, finalmente, puede descansar”, detallaron en la publicación; además, anunciaron que, el legado del intérprete, perdurará a través del próximo lanzamiento de una fundación artística que él mismo diseñó en su testamento.

Conmoción en la comunidad digital argentina

La repatriación de Gaspi y Vignale marca un doloroso cierre para sus seguidores en las plataformas virtuales; fuentes cercanas confirmaron que, las gestiones diplomáticas, permitieron acelerar los traslados en medio del dolor.

Las autoridades de Brasil continúan con las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas exactas que provocaron la colisión de las aeronaves.

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