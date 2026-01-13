Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de las redes, Juana Viale decidió enfrentar los crecientes rumores que la señalaban como la presunta causante de la ruptura entre el expresidente, Mauricio Macri, y Juliana Awada.

Lejos de mantenerse al margen, la conductora de “Almorzando con Juana” (El Trece), publicó un descargo cargado de indignación, donde no solo negó cualquier vínculo sentimental con el político, sino, también, reflexionó acerca de la ética periodística actual.

A través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, Viale manifestó su profundo malestar por la velocidad con la que se propagó la versión de que, ella, era la tercera en discordia. “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama; los que no tienen la posta, hablan en condicional para ampararse legalmente”, comenzó diciendo la nieta de Mirtha Legrand.

En su escrito, apuntó contra quienes reciben espacio en los medios para difundir rumores malintencionados. “Lo que no se puede negar ni discutir es que es un camino corto; la mentira, digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”, disparó, sin filtro.

Para cerrar su mensaje, Juana buscó refugio en sus afectos y en su propia integridad, lanzando una frase final que resume su postura ante el escándalo. “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme; lamento el daño que causan estas noticias falsas; creo en mi luz, por eso, entiendo que se pegan moscas”, cerró la presentadora, dejando en claro que, para ella, el tema está cerrado.

Mientras Viale lidiaba con los rumores, el trasfondo real de la separación entre Macri y Awada comenzó a salir, a la luz, a través de su círculo íntimo; según información recolectada por fuentes allegadas a la pareja, el final de la relación no fue producto de una infidelidad ni de una crisis repentina, por el contrario, ambos venían transitando un proceso de desgaste y reflexión desde hace, aproximadamente, un año, manejando la situación con una discreción absoluta para proteger su intimidad.

La decisión definitiva, de tomar caminos separados, se habría concretado, apenas, una semana antes de las fiestas de fin de año; sin embargo, en un gesto de madurez y respeto por los momentos compartidos y por su hija en común, Antonia, decidieron pasar la Navidad y el Año Nuevo juntos.

