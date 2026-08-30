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El cantante y rapero Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, fue detenido este domingo en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que la Policía Bonaerense encontrara un arma de guerra ilegal en la camioneta en la que circulaba.

El artista viajaba junto a otro hombre a bordo de una Volkswagen Amarok que circulaba sin las patentes colocadas. La situación llamó la atención de los efectivos que realizaban una recorrida de prevención en la zona, según informó TN.

El procedimiento se concretó en Italia y la Ruta 27. Los policías detuvieron la camioneta y encontraron a Alvarenga, de 31 años, en el asiento del conductor. Como acompañante viajaba otro hombre, identificado como S. J. R., de 27 años.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 que tenía la numeración suprimida. El arma fue secuestrada junto con la camioneta.

El arma de calibre .40 no tenía la enumaración suprimida.

Iba al cumpleaños del novio de María Becerra

Al momento de ser interceptado, el cantante manifestó que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra, el artista J.Reii.

Sin embargo, tanto Callejero Fino como su acompañante quedaron detenidos por disposición de la Justicia. Ambos fueron imputados por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que ordenó la detención de los dos ocupantes del vehículo.

Que pasará con su show en el Movistar Arena

Callejero Fino tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena, por el momento el músico no sería liberado, motivo por el cual su presentación quedó en duda.

Problemas con la Justicia

No es la primera vez que el artista enfrenta un conflicto judicial. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo.

En aquel momento permaneció cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

En distintas entrevistas, el músico contó que esa etapa estuvo marcada por malas decisiones y por vínculos que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas.

En agosto de 2023, Callejero Fino anunció en redes sociales, junto a su abogado, que aquella causa había terminado y que se encontraba completamente en libertad.