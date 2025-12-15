Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Marcelo Bátiz

La economía argentina atraviesa un proceso de transformación en el que conviven modelos productivos de vanguardia con otros con lógicas de hace medio siglo, lo que genera “tensiones” en la transición, aunque el Gobierno dispone de las herramientas para minimizar el costo social.

Así lo sostuvo el presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) , Santiago Mignone, en una entrevista concedida a BAE Negocios en la que destacó el impacto positivo que tendrá la baja de la tasa de interés en la economía a lo largo de 2026.

Con ese panorama, Mignone pronosticó una baja del riesgo país que le permitirá perforar los 500 puntos básicos, una marca que no se logra desde junio de 2018.

Las expectativas de los empresarios

— ¿Cuáles son las expectativas de IDEA para 2026?

— En línea con el resultado de la encuesta de expectativas de ejecutivos que hicimos a mediados de año, estamos viendo un período dentro de un plan de estabilización que tiene ciertas tensiones, sobre todo en la discusión con el tipo de cambio y la acumulación de reservas. Pero también vemos positivamente una baja de la tasa de interés y sobre todo del riesgo país, que tiene que ir consolidándose en la medida que el gobierno logre pasar la aprobación del Presupuesto, la reforma laboral y en lo posible alguna reforma impositiva que permita demostrar que tiene la capacidad de sancionar esas leyes reformistas.

Estimamos que el riesgo país va a ceder y perforar posiblemente los 500 puntos. Eso ya permite generar reactivación en la economía real a través de la baja generalizada del costo financiero del capital. Con esas condiciones, estamos imaginando un 2026 con cierto proceso de recuperación de la economía, fundamentalmente por la estabilización de los niveles de tasa de interés. Después habrá que sumarle los procesos de inversión directa a través del RIGI o de algún otro régimen, pero yo diría desde el punto de vista de la economía general y del nivel de precios que lo más relevante hoy es poder lograr una baja del riesgo país.

Un riesgo país con requisitos cambiantes

— Respecto al riesgo país, da la sensación de que se está “corriendo el arco”: primero alcanzaba con la estabilidad fiscal, luego el Gobierno tenía que ganar las elecciones de octubre y ahora tiene que conseguir la aprobación de las reformas.

— Esas son las tensiones dentro de un plan de estabilización, no tenemos que olvidarnos que todavía estamos en ese proceso. Entonces, a veces la velocidad en la discusión pretende que empecemos a poner la mesa cuando todavía no apagamos el incendio.

En ese proceso de estabilización se producen estas tensiones cambiarias y de tasa de interés que no deja de ser un juego del que todos tienen que participar. El Gobierno concretó una emisión de deuda -local, pero emisión al fin- con lo que empieza a tener señales. El proyecto de Presupuesto y el de Reforma Laboral fueron presentados, son señales en sentido correcto para que ese arco deje de correrse y el riesgo país comience a perforar los niveles actuales.

Economía a dos velocidades

— ¿No se corre el riesgo de tener una economía a dos velocidades, con un crecimiento sostenido en energía y minería, pero con sectores rezagados como industria y comercio?

— Un proceso de estabilización tiene que venir con uno de reconversión y de transformación. Ese proceso no va a ser libre de tensiones, con lo cual la economía corre a distintas velocidades. Hoy tenemos modelos productivos de la década del ‘70 conviviendo con modelo de vanguardia como son las empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque venimos de un país absolutamente cerrado que tiene que abrirse al mundo y empezar a generar comercio con el mundo. No es libre de tensiones la transformación, pero el Gobierno tiene las herramientas para poder dosificar esas velocidades y tratar de que la transformación se pueda lograr sin costo social, que al final del día es lo que uno tiene que tratar de perseguir.

El próximo Coloquio

— Faltan poco más de diez meses para el próximo Coloquio de IDEA y ya se ha designado a su presidente, Fabián Kon. ¿Podría adelantar aspectos del temario que abordarán del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata?

— Nuestra agenda siempre va a estar orientada hacia cómo lograr el crecimiento de la Argentina. Tenemos que ver si la óptica la ponemos sobre la coyuntura o en el largo plazo. Eso es lo que discutiremos, pero los lineamientos sobre lo que nosotros pensamos es una continuidad de diferentes coloquios. Siempre vamos a estar dando nuestra posición sobre las oportunidades que tiene el sector privado para poder lograr un crecimiento de la economía.