Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde que Juana Repetto atravesó una lesión por HPV en el útero, que requirió una intervención quirúrgica, la actriz debe realizarse chequeos ginecológicos con mayor frecuencia; a través de sus historias de Instagram, decidió contar su experiencia para concientizar sobre la importancia de la prevención.

Repetto explicó que, debido a sus antecedentes, tiene indicado realizarse el Papanicolaou (PAP) dos veces por año. “Yo me tengo que hacer doble chequeo anual del “PAP” por mi historial de que yo tuve una cirugía por una lesión por HPV en el útero”, indicó.

Afortunadamente, los estudios que se hizo luego de aquella operación, no presentaron inconvenientes; durante su último embarazo, sin embargo, su ginecóloga le pidió que retomara los controles apenas naciera su hijo debido a que tenía el cuello del útero corto.

“Siempre me vino dando perfecto después de la cirugía, pero, cuando yo estaba embarazada, como tenía el cuello del útero corto, la ginecóloga me dijo que, apenas lo tenga, vuelva y que me quede tranca”, relató.

Una vez que dio a luz, la actriz siguió las indicaciones y volvió al consultorio para realizar los estudios correspondientes; en esa oportunidad, también coincidió con el momento de controlar sus mamas. “Apenas parí, fui y me hice el control y me tocaba el control mamario; el “PAP” salió perfecto y, la doctora, me hizo el control palpando y me dijo que no había nada que le preocupe”, detalló.

Sin embargo, días atrás, aparecieron unas molestias que hicieron que Repetto decidiera consultar otra vez; si bien considera que, probablemente, estén vinculadas con la lactancia y con haberse comenzado a extraer leche, prefirió no quedarse con la duda.

“Hace unos días que siento unas puntadas, que es obvio que las siento porque me empecé a sacar leche y estoy con la producción enquilombada, pero prefiero consultar de más y no de menos”, explicó.

Por ese motivo, decidió realizarse una ecografía mamaria; al compartirlo con sus seguidores, también hizo hincapié en que, estar amamantando, no debería ser un motivo para dejar de consultar ante la aparición de alguna molestia.

“Me quiero hacer la eco mamaria correspondiente y, por más que estés dando la teta, muchas veces, si hay algo para preocuparse, la ecografía te salva, aunque no vaya a ser la mejor ecografía del mundo”, expresó.

Repetto, quien, recientemente, retomó su trabajo en teatro, insistió en que no cree necesariamente que las puntadas estén relacionadas con un problema de salud; de todas maneras, decidió priorizar la prevención y dejó una recomendación para quienes atraviesen una situación similar.

“Lo más probable es que a mí me duela porque me saco leche, pero no importa, chequeen… No pierdan un minuto, andá”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral