Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¿Qué es TINA y quién impulsa este canal de atención?

El nuevo servicio fue presentado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación con el objetivo de ampliar el acceso a la Línea 102 mediante el chatbot estatal TINA, un sistema de mensajería que permite responder consultas en tiempo real.

Con esta incorporación, el Estado Nacional busca fortalecer la asistencia a niñas, niños y adolescentes que atraviesen situaciones de violencia, maltrato, acoso escolar, consumo problemático de sustancias o explotación infantil.

¿Cómo funciona el chatbot TINA con la Línea 102?

El sistema está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, y garantiza un acceso gratuito y confidencial.

La atención está organizada en tres franjas etarias:

Niños de 0 a 12 años

Adolescentes de 13 a 17 años

Adultos a partir de los 18 años

Según la edad del usuario, el chatbot adapta sus respuestas y canaliza los casos hacia equipos especializados de la Línea 102, que ofrecen acompañamiento inmediato y profesional.

¿Para qué sirve este canal de asistencia inmediata?

El nuevo canal tiene como objetivo principal brindar orientación y apoyo en situaciones de:

Abuso infantil

Violencia familiar

Bullying o acoso escolar

Consumo de drogas

Autolesiones

Explotación infantil

En todos los casos, TINA conecta al usuario con la Línea 102, un servicio confidencial y gratuito atendido por profesionales especializados.

Recursos y apoyo también para adultos

El sistema no solo acompaña a niños y adolescentes, sino también a adultos responsables que necesitan orientación sobre cómo detectar signos de violencia o vulneración de derechos.

Además, TINA deriva a las personas al programa Crecer Cuidados, que ofrece capacitaciones y materiales gratuitos para fortalecer el rol protector de las familias. Dentro de este espacio se encuentra el campus Somos Familia, con cursos abiertos y recursos formativos online.

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano suma una nueva herramienta digital para garantizar que la asistencia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes sean más accesibles y rápidas.

También, mediante un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano se difundió este nuevo sistema.