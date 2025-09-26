Your browser doesn’t support HTML5 audio
¿Qué es TINA y quién impulsa este canal de atención?
El nuevo servicio fue presentado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación con el objetivo de ampliar el acceso a la Línea 102 mediante el chatbot estatal TINA, un sistema de mensajería que permite responder consultas en tiempo real.
Con esta incorporación, el Estado Nacional busca fortalecer la asistencia a niñas, niños y adolescentes que atraviesen situaciones de violencia, maltrato, acoso escolar, consumo problemático de sustancias o explotación infantil.
¿Cómo funciona el chatbot TINA con la Línea 102?
El sistema está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, y garantiza un acceso gratuito y confidencial.
La atención está organizada en tres franjas etarias:
- Niños de 0 a 12 años
- Adolescentes de 13 a 17 años
- Adultos a partir de los 18 años
Según la edad del usuario, el chatbot adapta sus respuestas y canaliza los casos hacia equipos especializados de la Línea 102, que ofrecen acompañamiento inmediato y profesional.
¿Para qué sirve este canal de asistencia inmediata?
El nuevo canal tiene como objetivo principal brindar orientación y apoyo en situaciones de:
- Abuso infantil
- Violencia familiar
- Bullying o acoso escolar
- Consumo de drogas
- Autolesiones
- Explotación infantil
En todos los casos, TINA conecta al usuario con la Línea 102, un servicio confidencial y gratuito atendido por profesionales especializados.
Recursos y apoyo también para adultos
El sistema no solo acompaña a niños y adolescentes, sino también a adultos responsables que necesitan orientación sobre cómo detectar signos de violencia o vulneración de derechos.
Además, TINA deriva a las personas al programa Crecer Cuidados, que ofrece capacitaciones y materiales gratuitos para fortalecer el rol protector de las familias. Dentro de este espacio se encuentra el campus Somos Familia, con cursos abiertos y recursos formativos online.
De esta manera, el Ministerio de Capital Humano suma una nueva herramienta digital para garantizar que la asistencia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes sean más accesibles y rápidas.
