Indignación en redes por un pastelero de Bake Off al que no eliminan: "Es por el rating"

La competencia de Bake Off Argentina ya dejó a otro de sus competidores fuera de carrera, no sin generar indignación entre los fieles seguidores del programa conducido por Paula Chaves.

En este domingo de eliminación, los pasteleros debieron enfrentarse a un "desafío inigualable": preparar una torta que "haga viajar a México", que tenga al menos 20 centímetros de alto, dos bizcochos, dos rellenos y una decoración con flores hechas con picos rusos y bordados mexicanos.

Por supuesto, algunos concursantes tuvieron sus problemas, y a la hora de decidir quién sería el nuevo eliminado, el jurado conformado por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar hizo pasar al frente a Gianlucca, Kalia y Gino.

En primer lugar, fue salvada la chubutense, quien casualmente llevaba el delantal de pastelera de la semana pasada. La definición quedó entre los dos varones, finalmente quedando eliminado Gianlucca y Gino manteniéndose en competencia.

"Es súper difícil, no me quería ir de esta forma, ese es el tema, es lo que más me angustia", fueron las primeras palabras del flamante eliminado. Pamela Villar fue la primera en dirigirse a él: "Entiendo que muchas veces no te salió como a vos te hubiera gustado, pero lo hiciste, lo intentaste y pasate por acá. Llevate con vos esta experiencia". Dolli, también se mostró afligida: "Sos tan adorable, tan joven, fresco. Solo tenés que tener mucha pasión por lo que querés ser, lo vas a a lograr si seguís trabajando".

Betular por su lado le dijo: "Desde el día uno, la alegría, la espontaneidad, la frescura la trajiste vos. Sos y vas a ser muy importante en esta carpa, veo mucho de tu personalidad en la mía cuando tenía 18".

La decisión sorprendió al público, al ser uno de los pasteleros con más carisma y más querido en redes sociales. Justamente usuarios de Twitter hicieron notar su desconformidad, y además apuntaron al jurado por aún dejar a Gino en el programa.

En varios comentarios, los internautas aseguraban que Gino tuvo una peor semana que Gianlucca, en la que incluso recibió un grave reto por parte de Dolli por patear una batidora que estaba en el piso. Entre los tantos comentarios, muchos afirmaban que Gino sigue "por el rating", si bien el programa ya está grabado con antelación.