La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dio a conocer que en agosto pasado se registró una caída de 13,1 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal.

En el mismo sentido, hubo 10,6 mil puestos menos en el sector privado, 1,7 mil en el público, mientras que el empleo formal en casas particulares se mantuvo. En cuanto al salario, hubo una leve caída del salario promedio real en ambos sectores.

Así se desprende del informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

Registros

En agosto (último dato disponible) aproximadamente 10.078 mil personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, de acuerdo a los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluye al empleo asalariado en el sector privado, en el sector público y en casas particulares.

Luego de caídas desde septiembre de 2023 a agosto de 2024, leves alzas y bajas hasta abril de2025, el empleo asalariado formal total registró caídas consecutivas durante 4 meses, desde mayo a agosto de 2025.

Asimismo, el empleo asalariado formal total en agosto de 2025 representaba una pérdida de 33 mil puestos de trabajo (-0,3%) respecto de agosto de 2024 y una pérdida de 224 mil puestos de trabajo (-2,2%) respecto de noviembre de 2023.

Por lo tanto, más allá de las fluctuaciones de los últimos meses, desde fines de 2023 se observa una fuerte reducción del empleo formal asalariado total durante el primer semestre de 2024, cierto estancamiento desde allí hasta el primer trimestre de este año y caídas posteriores.

En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de octubre de 2022.

Salario

El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo durante el mes de octubre de 2025 (-2,3%). En septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%)y julio (-0,5%) había descendido, luego de mostrar cierta estabilidad en junio (+0,1%).

En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.

Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída de 35%. En lo que va del año la caída fue de 7,7%.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de octubre de 2025 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Asimismo, implica una erosión del 64% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, y que represente solo un tercio del mismo.