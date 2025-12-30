Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Argentina, el empleo asalariado formal registró una caída de 11,3 mil puestos de trabajo en septiembre y el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil volvió a experimentar una leve reducción en noviembre del 0,5%.

Así lo sostiene el habitual informe mensual coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

Puestos de trabajo

El estudio revela una “caída de 10,6 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal del sector privado en septiembre, que son los últimos datos disponibles”, señaló el informe al que accedió La Opinión Austral.

En el mismo sentido, concluye que el “empleo asalariado formal del sector público se mantuvo prácticamente sin cambios y que hubo una leve caída de 2,9 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal de casas particulares”.

Luego de las fases de caídas –desde septiembre de 2023 a agosto de 2024– y de estancamiento – con leves alzas y bajas hasta abril de 2025–, el “empleo asalariado formal total registró caídas consecutivas durante 5 meses, desde mayo a septiembre de 2025″.

Así, la casa de altos estudios señaló que para “septiembre de 2025 representaba una pérdida de 57 mil puestos de trabajo (-0,6%) respecto de septiembre de 2024 y de 242 mil puestos de trabajo (-2,4%) respecto de noviembre de 2023″.

“En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de agosto de 2022”.

Poder de compra

Otro de los annálisis que elaboraro la universidad, es “el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo levemente durante noviembre de 2025 (-0,5%). Se suma a las reducciones de los meses previos: octubre (-2,3%), septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%)”.

“En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del salario mínimo, vital y móvil, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación”.

Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída de 36%. En lo que va del año la caída ha sido de 8%.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de octubre de 2025 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Asimismo, se explicó que “implicó una erosión del 64% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, y que represente solo un tercio del mismo”.