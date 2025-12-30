Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El nombre de Luis Cavanagh se volvió noticia en las últimas horas tras la denuncia por violencia de género presentada por Romina Gaetani. El episodio, que derivó en la internación de la actriz y la posterior detención del empresario, puso en agenda nuevamente la problemática de violencia de género que atraviesan las mujeres, y en este caso junto con el del Lourdes Fernández de Bandana, las figuras públicas.

Un empresario de perfil bajo y alejado de los medios

Hasta el momento de la denuncia, Luis Cavanagh era prácticamente un desconocido. Es un empresario de 48 años que mantuvo un perfil extremadamente bajo y con redes sociales privadas.

No se conocen detalles del rubro en el que se desarolla laboralmente ni su trayectoria profesional. Según relató en entrevistas la propia Gaetani, prefirió estar alejado de los flashes y mantenerse fuera de la exposición mediática.

Cómo comenzó la relación con Romina Gaetani

El vínculo entre la actriz y el empresario se inició en el verano 2023/2024, cuando Romina realizaba temporada teatral en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto. La relación avanzó rápidamente y a los pocos meses la actriz decidió blanquear públicamente el noviazgo.

Al cumplir ocho meses, Gaetani se mostró feliz junto a Cavanagh. Lo presentó en eventos públicos y compartía imágenes de momentos románticos junto a él en redes sociales. En junio de 2024, Romina dio detalles de la convivencia: “Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, expresó en ese momento destacando la estabilidad y la flexibilidad de la pareja.

La separación y el silencio previo a la denuncia

En octubre de 2025, Romina Gaetani confirmó en televisión que estaba soltera, aunque evitó dar detalles sobre los motivos de la ruptura.

El silencio se mantuvo hasta que, a pocos días de terminar el 2025, la situación tomó relevancia pública tras la grave denuncia. Según trascendió en programas de espectáculos, la pareja se habría separado meses antes de la confirmación pública, aunque la actriz nunca se refirió a episodios previos de violencia de género.

El episodio de violencia y la intervención policial

De acuerdo a la denuncia, la situación comenzó con una escena de celos por parte de Cavanagh que escaló a una agresión física en la vivienda de la actriz, en el Tortugas Country Club en Pilar. Durante la noche del lunes, llamó a la Policía y los efectivos constataron la agresión.

Los médicos del SAME corroboraron que Romina Gaetani presentaba golpes en los brazos y la cadera. Presentaba un fuerte estado de nerviosismo, por lo que fue trasladada al Hospital de Pilar. Allí permaneció internada algunas horas y luego recibió el alta médica durante la madrugada.

La causa quedó en manos de la Justicia. Por el momento, ni Romina Gaetani ni su entorno declararon al respecto ni emitirion comunicados sobre la situación.

Ante la gravedad del hecho, se activó el protocolo de violencia de género. Por su parte, Luis Cavanagh se encontraba alterado, por lo que fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia.