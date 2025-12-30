Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un micro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se incendió en la autopista Ricchieri mientras se dirigía hacia la Capital Federal.

Las llamas fueron controladas por Bomberos de la Ciudad y de La Matanza, quienes trabajaron en medio del caos vehicular provocado por el siniestro.

El hecho ocurrió a pocos metros de la avenida General Paz, en la localidad bonaerense de Villa Madero, y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El fuego comenzó en la parte delantera del micro y se propagó, generando una intensa columna de humo que dificultó la visibilidad de los automovilistas que circulaban por la zona.

Afortunadamente, la densa humareda no provocó más incidentes y no se registraron heridos.

