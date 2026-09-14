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Unos 2,5 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años todavía no lograron independizarse en la Argentina. El dato representa al 37% de ese grupo etario y expone una demanda habitacional que no aparece en los cálculos tradicionales del mercado.

El dato surge del primer Monitor de calidad del acceso a la vivienda, elaborado por el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda (OFAVA) sobre información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El informe toma los datos del tercer trimestre de 2025 y analiza aproximadamente al 90% de la población argentina.

Entre los jóvenes que todavía viven en su hogar de origen, el 46% reside además en una vivienda con algún tipo de déficit habitacional. Son cerca de 1,2 millones de personas que todavía no alcanzaron la emancipación y ya enfrentan problemas vinculados con las condiciones de su vivienda.

Déficit habitacional

La dificultad para independizarse se combina con otro problema: conseguir una vivienda adecuada una vez que se forma un hogar propio.

El 52% de los hogares encabezados por personas de 25 a 34 años presenta déficit habitacional, según OFAVA. Es el porcentaje más alto entre los grupos etarios analizados y supera ampliamente el 31% registrado entre los hogares cuyo jefe tiene más de 65 años.

Los datos provincia por provincia.

El déficit habitacional contempla distintas situaciones. El indicador de OFAVA incorpora desde el allegamiento -cuando varios hogares comparten una misma vivienda– y los problemas graves de materialidad hasta las dificultades de acceso a agua, baño, desagüe y otras condiciones básicas.

El organismo estima que la emancipación de este universo podría generar una necesidad mínima de 500.000 viviendas nuevas. La demanda podría resolverse mediante hogares en pareja, viviendas compartidas u ocupación de unidades existentes.

Cómo varía según provincia

Tucumán registra el porcentaje más alto, con el 56% de los jóvenes de 25 a 35 años sin emanciparse. Le siguen Santiago del Estero y Jujuy, con el 53%, y Salta, con el 52%. Catamarca aparece después, con el 49%.

En el extremo opuesto se encuentra Ciudad de Buenos Aires, con el 24%, el porcentaje más bajo del país. El informe también señala una fuerte heterogeneidad territorial en el déficit habitacional.

Aunque existen planes de viviendas en las provincias, el déficit se viene arrastrando hace varios años.

La provincia de Buenos Aires concentra más de un millón de jóvenes en esta situación, cerca del 40% del total nacional. Córdoba y Santa Fe ocupan los siguientes lugares en cantidad.

En cuanto al allegamiento, es decir, donde dos o más núcleos de familias comparten una casa, Tierra del Fuego (9,1%) y Jujuy (6,7%) registran los valores más altos del país, muy por encima del promedio nacional (2,9%), seguidas por Misiones (5,1%), Córdoba, Corrientes y Santa Cruz (en torno al 4,1%, 4,2% cada una).

Hogares de calidad

El cálculo se suma al déficit habitacional que ya existe en el país. En 2025, 5.983.241 hogares, el 40,3% del total, presentaban al menos una dimensión deficitaria.

De ese universo, alrededor de 2 millones necesitaban una vivienda nueva o una intervención integral del entorno, mientras que otros 4 millones podían mejorar su situación mediante obras en la vivienda o acceso a servicios.

El informe estima que, en total, Argentina necesita aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas. El cálculo contempla las unidades necesarias para atender el déficit cuantitativo, el allegamiento y la demanda potencial de los jóvenes que todavía no se emanciparon. (Fuentes: Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda, BAE Negocios).