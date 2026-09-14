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Alrededor de una veintena de de veteranos de guerra de Malvinas se encuentran esta semana recorriendo las islas Malvinas.

Ramón Robles, presidente de la Confederación de Veteranos de Malvinas de la República Argentina, Julio César Rearte, Oscar Mendoza, Juan Medina Brito, Daniel Marenzi, Claudio Iglesias, Carlos Farina, Ramón Conde, Orlando Cajal, Rodolfo Arrieta y Eduardo Albornoz integran la comitiva que reúne a veteranos oriundos de La Matanza y Córdoba.

También son parte de la delegación tres familiares directos de veteranos y dos periodistas.

El grupo partió el sábado 12 desde el Aeropuerto Internacional “Piloto Norberto Fernández” de Río Gallegos hacia las islas.

Este domingo, los veteranos de guerra de La Matanza y Córdoba visitaron el cementerio de Darwin. Foto: gentileza Oscar Mendoza

Antes de viajar, miembros de la comitiva habían dialogado con La Opinión Austral, oportunidad en la que dieron a conocer que para algunos era la primera vez que regresaban al archipiélago después del conflicto bélico.

“Nuestro empeño está en volver a recorrer esos campos y sobre todas las cosas, la motivación más grande que tiene el grupo es ir a rendir homenaje a nuestros compañeros que quedaron en Darwin, más allá de que cada uno tiene sus vivencias personales”, manifestó Oscar Mendoza.

La Opinión Austral pudo saber que este domingo, la delegación llegó al cementerio y tuvo la oportunidad de poder rendir homenaje a los caídos. En tanto que este lunes, la nieve los sorprendió en Monte Longdon, lugar donde el 11 y 12 de junio del ’82 se desató uno de los enfrentamientos más encarnizados.

Además, recorrieron parte de Sapper Hill, en la isla Soledad, escenario del último combate terrestre el 14 de junio de 1982.

También se encuentran en las islas Daniel Barsellini, Héctor Correia, José Luis García, Marcelo Lanatta, Alejandro Villanueva, Carlos Varde, Fernando Marino, Marcelo Martínez y Fabián Passaro, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

“Ver esas 230 cruces en la inmensidad de la estepa de Darwin nos hace reflexionar, cuántas vidas truncadas, a los 18 o 19 años nadie está preparado para morir”, manifestó Fabián Passaro, sobreviviente del Monte Longdon e integrante de la Compañía B del Regimiento de Infantería N°7.

Martínez, quien también perteneció al Regimiento N°7, expresó al medio 0221: “Las sensaciones son increíbles, había tratado de no hacerme expectativas en este primer viaje para mí, jamás me imaginé sentir las cosas que sentí hoy”.

“Fue muy fuerte llegar, hoy en el cementerio después de quebrarme sentí una sensación de paz, era algo que les debía a los compañeros, pisar las islas y visitarlos”, afirmó.

La recorrida de los veteranos continuará hasta este viernes 18 de septiembre para retornar el sábado al continente.