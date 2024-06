Más de 26 intendentes del interior del país se reunieron en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar la reactivación de los aportes económicos nacionales destinado al transporte urbano de pasajeros. Mediante un proyecto legislativo -al que acceso La Opinión Austral– propusieron la creación de un Fondo Federal de Compensaciones para los Sistemas de Transporte Públicos de Pasajeros Urbanos y Suburbanos, que se constituirá con recursos de un porcentaje del “Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono“.

La iniciativa contó con la presencia de los intendentes Pablo Grasso (Río Gallegos) y Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia) que reclamaron al gobierno de La Libertad Avanza una distribución equitativa, justa y federal de aquellos aportes, advirtiendo que se trata de un servicio esencial.

“Con el objetivo de garantizar una equitativa y federal distribución de las compensaciones tarifarias y al fortalecimiento de los sistemas de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción municipal y provincial”, señaló el texto que lleva la firma de los jefes comunales que debatieron ante los legisladores en la mañana de ayer según lo informado por www.laopiniónaustral.com.

Propusieron incorporar el fondo como parte de los destinos coparticipables de ese tributo a los combustibles, y el fondo mencionado será del “14.29%“.

El objetivo es “compensar los incrementos de costos incurridos por las empresas de servicios públicos de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano bajo jurisdicción municipal y provincial -con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA- y para la compra y renovación del parque automotor”, señaló www.laopiniónaustral.com.

Asimismo, se dio cuenta que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Transporte y la metodología de distribución se realizará conforme los criterios establecidos por esa autoridad de aplicación que estará determinado por los kilómetros recorridos por cada jurisdicción y agentes computables. “La información relativa a kilómetros recorridos será informada por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y agentes computables a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los montos resultantes serán percibidos mensualmente por las empresas prestatarias de transporte publico automotor de cada jurisdicción”, agrega el proyecto.

Destacaron que la baja de los fondos constituyen un “notorio incumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 75 inc. 2 de la Constitución Nacional que establece que la distribución entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberá obedecer a criterios objetivos de reparto, ser equitativa, solidaria y priorizando un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional“.

Río Gallegos

Grasso habló en exclusiva con La Opinión Austral: “Los 26 intendentes que venimos de distintos lugares de la Argentina donde está funcionando el transporte público, venimos con varios pedidos, tenemos una cuestión judicial y otra política para presentar cada una de las demandas que recopilamos”.

“Esto fue una decisión política del Gobierno actual, entonces que después de diciembre tengamos la quita total del Fondo Compensador a las provincias y a las ciudades implica una discriminación absoluta y una falta de federalismo total“, “empezamos a trabajar los intendentes de las capitales para poder presentar este proyecto a la Cámara de Diputados y de Senadores y contar cómo nosotros vemos la falta de distribución de recursos”.

Sobre el proyecto de Ley explicó: “No es crear un nuevo impuesto, sino que se restituya lo que nos estaban dando. En Argentina tenemos un subsidio al combustible que va todo para el AMBA, al ir todo para un solo sector el resto de las ciudades nos quedamos sin ningún tipo de acompañamiento“.

“Ya no tenemos acompañamiento por la obra pública, ni para el transporte público, no tenemos una política alimentaria, no tenemos política de desarrollo y crecimiento. En todo esto, pone dinero la Municipalidad. Llega un momento que no da para más, no solo para el Estado sino que no da más para la gente“, añadió.

Comodoro Rivadavia

“La propuesta busca la reconversión del Fondo Compensador que nos han sacado y exponer la asimetría en las política que hoy se llevan adelante, en las cuales con el DNU voltearon ese fondo compensador que era repartir los impuestos de todos los argentinos para sopesar el costo del boleto en todo el país”, explicó el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, a La Opinión Austral.

“Creemos que esa decisión discrecional y unitaria, -como han dicho varios ‘el país del Obelisco’-, genera que los municipios, que son los que recibimos este déficit, tenemos que subsidiar nosotros”, dijo sobre el esquema actual de distribución que beneficia al AMBA.

En “Patagonia, con la densidad de boletos que uno tiene y el Índice de Precios al Consumidor, que no es el mismo en Gallegos, Ushuaia, Rawson, Comodoro o Trelew, que en Capital Federal, Rosario o Santa Fe. Todo el país debe ser analizado en su contexto como Argentina, que es uno de los países más extensos y asimétricos”, manifestó.

“El proyecto que hemos presentado apunta a un boleto equitativo para todos“, afirmó.

“La situación en Comodoro es muy crítica. Teníamos previsto en el presupuesto un valor para los subsidios, el Municipio hace un aporte de los impuestos de cada uno de los comodorenses para sostener ese boleto, que nos llega hasta a junio”, afirmó.

Y añadió: “Hoy tenemos el boleto que para el mes próximo va a estar en $ 830, pero si el boleto tendría que estar hoy directo, sin el subsidio municipal, sería de $ 1700“, “tenemos 1.400.000 de boletos por mes, de los cuáles, el 50% son estudiantes, jubilados y personas con discapacidad. Los vecinos de Comodoro aportan para que esa gente pueda tener un boleto acorde a su actividad”.

Rosario

“Si un formoseño, un rosarino o un cordobés, carga combustible y paga un impuesto al combustible, que ese dinero no venga al AMBA, que quede en el lugar. Con ese dinero daríamos un gran paso adelante”, sostuvo el intendente de Rosario, Pablo Javkin, en diálogo con La Opinión Austral.

“La tarifa en el AMBA es de $270 y los pasajes de colectivos en Rosario valen $940. No es sostenible, esta generando problemas a las empresas privadas que prestan en servicio en el interior “, dijo y pidió por la sanción del proyecto y que se convierta en ley.

Cipolletti

“Conformamos una red federal de intendentes del transporte público concesionado. En primer lugar intentamos ir a través del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, buscando la posibilidad que devuelvan el subsidio al transporte público al interior del país. En el AMBA se sigue aportando, no así en el interior”, comentó el intendente de Cipolletti (Río Negro), Rodrigo Buteler a La Opinión Austral.

“En Cipolletti está hoy $ 850 frente a los $ 250 en el AMBA. Eso tiene que ver con los subsidios, en el AMBA se siguen aumentando. En el resto del país, todo el interior estando sin subsidios los boletos llegan hasta los $ 950“, manifestó Buteler.

Por otro lado, el jefe comunal rionegrino se refirió al freno de la obra pública por parte del Estado nacional. “Es un tema que nos atañe a todos, así como se quitó el subsidio al transporte público y aumentó el valor del pasaje, también tenemos una paralización de la obra pública que es uno de los reclamos que estamos llevando adelante”, concluyó.

La Rioja

La secretaria de Transporte de la Rioja, Alcira Brizuela, dijo a La Opinión Austral que “en el interior del país sufrimos históricamente la asimetría que existió con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Reciben la mayor cantidad de subsidios, mientras que el interior recibía solo el 15% de la torta de subsidios, mientras que el 85% quedó históricamente en el AMBA“, aseguró.

En esta línea, agregó: “Hoy eso se duplica, porque los $ 85.000 millones que estaban destinados al interior en el Presupuesto del 2023, y que con esperanza esperábamos que pudieran llegar al interior, eso en enero se sacó y ese dinero pasó directamente al AMBA. Al interior del país nos dejaron sin subsidio en enero de 2024 y se han hasta triplicado las tarifas”.

“Todos los pasajeros del interior aportan entre un 30 y 40% al sistema de transporte. El resto lo aportan las provincias y los municipios”, advirtió.

“Por eso hoy está la cantidad de intendente de la mayoría de las capitales del interior reclamando estos subsidios. Porque hoy los intendentes y gobernadores son los que lleven adelante el sistema de transporte en el interior del país”, agregó.

Respecto a la situación particular de la provincia de La Rioja, Brizuela explicó: “Nosotros tenemos totalmente el transporte en la Provincia, no lo tiene ningún municipio. La situación es caótica, tenemos una empresa estatal de transporte urbano y 17 empresas que prestan el servicio en toda la provincia. Ahora, el gobernador Ricardo Quintela se tuvo que hacer cargo de todos esos subsidios que llegaban desde Nación y obviamente tuvimos que dar tarifa, que es lo más grave porque hoy lo paga la gente”.

De esta manera, los intendentes esperan que la propuesta se convierta en ley.