Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La petrolera Interoil confirmó desde Oslo su salida de la Argentina, decisión que alcanza tanto activos convencionales como no convencionales. El retiro implica el abandono de áreas en Santa Cruz, Chubut y Neuquén, donde operaba junto a capitales locales vinculados al empresario mendocino José Luis Manzano.

Interoil y Santa Cruz

La compañía informó que la medida responde a un “deterioro sostenido del entorno operativo y de inversión”, con especial impacto en Santa Cruz.

Allí dejará su participación en las operaciones conjuntas de Santa Cruz Sur, cuyos vencimientos estaban previstos entre abril y agosto de 2026, y en el Bloque La Brea. Además, renunció al derecho de impugnar la rescisión de la concesión de producción en Mata Magallanes Oeste y del bloque exploratorio Cañadón Ramírez.

Interoil y Chubut

En Chubut, la principal dificultad se registró en Mata Magallanes Oeste, concesión otorgada en 2018 por Petrominera Chubut. La Unión Transitoria de Empresas Selva María–Interoil se había comprometido a invertir 13 millones de dólares y reactivar 19 pozos para alcanzar una producción de 30 metros cúbicos diarios.

Sin embargo, a mediados del año pasado la extracción rondaba 1 metro cúbico por día. La petrolera provincial señaló que el cronograma comprometido no se ejecutó en los términos acordados, lo que derivó en la quita de la concesión, según precisó Info Energía.

En septiembre, la firma había anticipado que evaluaría acciones ante tribunales internacionales tras la rescisión contractual, aunque finalmente resolvió una salida integral del país. En el comunicado oficial también mencionó mayor complejidad fiscal y regulatoria, perturbaciones laborales y baja previsibilidad a largo plazo como factores que afectaron la asignación de capital.

Interoil y Neuquén

En Neuquén, Interoil y Selva María Oil participaban en el bloque Bajo del Toro Este, dentro de la ventana de alto potencial de Vaca Muerta, junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). El área estaba orientada a la producción de petróleo no convencional.

El anuncio se conoció en un contexto en el que otras compañías internacionales continúan con proyectos en el país. Golar LNG, también de origen noruego, interviene en la iniciativa de exportación de Gas Natural Licuado desde Punta Colorada mediante buques de licuefacción flotante, vinculada al desarrollo del gas de Vaca Muerta.

En los últimos años, operadores como YPF, Pan American Energy, Petrobras, Sinopec y Total redefinieron o redujeron posiciones en áreas convencionales del sur argentino, en función de la competitividad de los activos y sus estrategias de inversión.

En ese marco, Mata Magallanes Oeste registró incumplimientos de compromisos por parte de dos concesionarios en menos de una década y mantuvo niveles de producción por debajo de las proyecciones iniciales.

La salida de Interoil se produce en medio de una reconfiguración del mapa empresario en la cuenca y deja abiertas definiciones sobre la continuidad de los proyectos en las áreas involucradas.

Leé más notas de La Opinión Austral