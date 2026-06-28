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La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) publicó recientemente su “reporte mensual de datos y análisis del sector” correspondientes a junio, uno de los capítulos analizados es el impacto que tiene el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI).

El dato es contundente: de 40 proyectos presentados para adherirse al régimen de inversiones promovidos por el Gobierno, 19 son mineros.

Semanas atrás, Roberto Cacciola, presidente de CAEM, señaló en su paso por la Cámara de Diputados de la Nación que “el RIGI hizo que Argentina esté en el foco de las decisiones de inversiones mineras”.

Informe

La minería consolida un rol central en la atracción de capitales en Argentina. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) lidera las proyecciones sectoriales en el país. Los datos oficiales de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) exponen el mapa actual de los emprendimientos.

El esquema del nuevo marco legal vigente en Argentina registra un monto total de inversiones proyectadas por USD 98.700 (millones). El sector minero representa casi el 50% de ese universo con un total de 19 proyectos sobre los 40 que se encuentran en etapa de análisis.

Las iniciativas productivas que ya cuentan con la aprobación oficial representan un volumen económico de USD 18.972 millones. El listado abarca once desarrollos clave ubicados en distintas provincias productoras.

El de mayor envergadura económica es “Vicuña” en San Juan, de la firma Vicuña Arg, con una inversión comprometida de USD 9.700 millones.

Sigue “Salar de Rincón” en Salta, operado por Rio Tinto, con un presupuesto de USD 2.744 millones.

El yacimiento “Los Azules” en San Juan, a cargo de McEwen, se ubica en tercer término con USD 2.353 millones.

Otro proyecto aprobado es “Cauchari Olaroz” en Jujuy, de Minera Exar, por USD 1.166 millones. El proyecto “San Jorge” en Mendoza, de la compañía PRJ, registra USD 613 millones.

La iniciativa “Sal de Oro” en Salta y Catamarca, perteneciente a Posco, suma USD 547 millones de dólares.

El listado se completa con “Gualcamayo” en San Juan, de Minas Argentinas, por USD 519 millones.

El yacimiento “Diablillos” entre Salta y Catamarca, de Abrasilver, aporta 482 millones de dólares. Veladero, operado por Barrick, registra USD 380 millones.

“Fénix” en Catamarca, de Rio Tinto, suma USD 251 millones. Hombre Muerto Oeste en Catamarca, de Galan, completa el grupo con 217 millones de dólares.

En evaluación Los proyectos que permanecen bajo análisis técnico y administrativo gubernamental suman un total de 19.293 millones de dólares. Siete iniciativas integran esta categoría dentro del registro actual del sector minero.

El yacimiento El Pachón, operado por Glencore, encabeza la nómina bajo evaluación con una inversión estimada de 9.500 millones de dólares. La misma compañía registra el proyecto MARA por un monto de 4.000 millones de dólares. Pozuelos Pastos Grandes, de la firma Ganfeng, se posiciona con 3.000 millones de dólares.

La lista en análisis técnico suma a Jama Solaroz, de Jama Solaroz S.A., con 1.151 millones de dólares. Litio Ángeles, de la empresa Potasio y Litio, registra una proyección de 726 millones de dólares. Salterra Lithium, de Liex S.A., se ubica con 710 millones de dólares. Sal de Vida, bajo la firma Rio Tinto, cierra el segmento con 206 millones de dólares.

El registro de la cámara empresarial identifica un único proyecto minero que no obtuvo la aprobación reglamentaria dentro del esquema de incentivos. El emprendimiento denominado “Mariana”, perteneciente a la firma Ganfeng, fue denegado por un monto de USD 273 millones.

José Luis Garrido, presidente de la Comisión de Diputados; Bertie Benegas Lynch, presidente de la CVomisión de Ciencia y Tecnología; Carlos Ormachea, presidente de CEPH; y Roberto Cacciola, presidente de CAEM. FOTO: CDN

Evolución de las inversiones La curva de Inversión Extranjera Directa (IED) muestra un crecimiento sostenido durante la última década en la minería argentina.

El sector registró un piso de USD 255 millones en el 2015, según lo precisado por CAEM. La participación sobre el total de la inversión extranjera nacional representaba el 2 %.

El ingreso de capitales ascendió a 310 millones de dólares en 2016 con un impacto del 21 % sobre la Inversión Extranjera Directa. El flujo se ubicó en USD 304 millones en 2017 y en USD 327 millones en 2018, representando en ambos períodos un tres por ciento del total.

El indicador subió a USD 871 millones en 2019, equivalente al 17 %. El 2020 marcó un descenso con un registro de USD 527 millones y un 14 % de participación.

La tendencia ascendente se reanudó en el año 2021 con un ingreso de 1.786 millones de dólares, representando el 35 por ciento del total nacional. El sector alcanzó los USD 2.903 millones durante el 2022 con un impacto del 22 %. Las inversiones treparon a USD 4.043 millones en 2023, significando el 19 % de la IED. El año 2024 consolidó un pico histórico con USD 4.416 millones, abarcando el 51 % de la inversión extranjera directa general en el país.

Las proyecciones de CAEM para el trienio actual ratifican el proceso de expansión sectorial. El año 2025 registra una estimación consolidada de USD 5.193 millones.

La previsión para el año 2026 se sitúa en 5.409 millones de dólares. El horizonte previsto para el año 2027 prevé un techo definitivo de 6.181 millones de dólares.