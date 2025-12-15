Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Horacio Minotti*

Históricamente, para los gobiernos no peronistas el Senado de la Nación fue un obstáculo complejo. Pero no parece serlo para Javier Milei, al menos en esta etapa.

El proyecto de reforma laboral, nudo gordiano de su política para la segunda mitad de mandato, va a obtener media sanción de ese cuerpo en los próximos días, porque los negociadores libertarios ya tienen los votos asegurados para ese objetivo.

El modo de asegurarse una ley es con la mitad más uno de los miembros del Senado apoyando, para el caso de que todos los senadores asistan a la sesión. Eso habilita el quorum y luego, asegura el resultado de la votación, señaló “BAE Negocios”.

Senadores

Habitualmente, en la Cámara Alta ese número es de 37 voluntades, pero en este momento, desde la renuncia de Lorena Villaverde a asumir su banca, y dado que el cuerpo todavía no acepto tal dimisión y mucho menos ordenó el reemplazo, la cantidad de legisladores es de 71, con lo cual con 36 basta para imponerse.

Ese número, el gobierno lo tiene totalmente garantizado. Formalmente el bloque oficialista tiene 20 senadores, un número más que potente para iniciar el “poroteo”. Pero muy cerca de ellos se encuentran, con su propio bloque y dispuestos a demostrar que son parte del esquema libertario, Federico Paoltroni y Luis Juez. Con ellos dos y los tres legisladores que le quedan al PRO, que en dicho cuerpo es incondicional, el gobierno queda a tan solo 11 votos de obtener su objetivo.

Allí empiezan a jugar un rol sustancial los 9 radicales. La senadora por Santa Fe, Carolina Losada, estuvo participando intensamente de las conversaciones del Pacto de Mayo de las últimas semanas, y esta convencida de que la reforma laboral es indispensable.

Sin embargo, algunos creen que no todos los radicales seguirían el mismo camino, aunque al menos 6 de ellos están alineados con la reforma del gobierno. Los otros tres son, todavía, incógnita. Algunos especulan con que, si no están de acuerdo con la iniciativa oficial, podrían habilitar el quorum y luego ausentarse para la votación. Si dos de ellos se van, haría falta un voto menos para aprobar la media sanción.

Provincias

Pero el gobierno tiene otros recursos. De hecho, mantiene una muy buena relación con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y los dos senadores que le responden y que hoy integran el bloque de gobernadores van a apoyar la reforma. Lo mismo ocurre con los Correntinos que responden a Gustavo Valdés que ya se manifestó a favor del proyecto y acordó acompañar con el ministro del Interior, Diego Santilli. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz aportaría el acompañamiento de Flavia Royón para el voto 36 que aseguraría el resultado y la media sanción del proyecto.

El único problema que tiene el gobierno son los tiempos y su deseo de que la ley sea aprobada durante el período de extraordinarias que fijó el presidente, hasta el 30 de diciembre. Según los reglamentos de ambas Cámaras de Congreso, los proyectos deben tener dictamen de Comisión para ser tratados en el recinto. Y entre el dictamen y el tratamiento, deben pasar 8 días para impugnaciones y otras yerbas.

En el Senado todavía, ni siquiera se conformó la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que debería tratar el tema. También, debería intervenir la Comisión de Presupuesto, dado que se modifica normativa fiscal. Incluso cuando todo eso ocurra esta misma semana y el dictamen se emita, el tratamiento y aprobación en recinto recién se produciría la semana siguiente, tal vez, el miércoles 23 de diciembre.

Pasado el proyecto con media sanción a diputados, la mecánica es la misma, de modo que aunque las comisiones lo traten de modo exprés la semana siguiente, esa es la última semana del mes, se termina diciembre y se terminan las extraordinarias.

El modo de evitar que los tiempos reglamentarios se consuman diciembre y el gobierno alcance su objetivo de sancionar la ley antes de fin de año (de presidencia querían antes de Navidad pero ya les explicaron que es imposible), es saltarse el tratamiento en Comisiones, al menos en una de las dos Cámaras.

Para ello es necesario que el cuerpo se constituya en Comisión, pero tal cosa tiene un problema que al gobierno puede resultarle más árido para resolver: se necesitan dos tercios de los votos de los presentes. Eso, en Senado, con los 28 legisladores de Fuerza Patria en el recinto parece imposible y en diputados los números no darían tampoco. Tal vez toque esperar y emitir un nuevo llamado a extraordinarias para enero o febrero de 2026.

* Director de Relaciones Institucionales de Grupo Crónica