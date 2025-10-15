Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz se prepara para el reordenamiento energético con la apertura de sobres por la cesión de las áreas que dejó YPF a Fomicruz programada para el próximo 20 de octubre próximo.

En una entrevista con LU12 AM680, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, explicó que este proceso es el resultado de un “largo proceso que llevó meses de trabajo” y no se debe a una solicitud de la provincia, sino a la “decisión empresarial” de YPF de “retirarse de todo el país” para concentrar su inversión en la “formación no convencional de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén”.

Destacó que, una vez las áreas pasaron a la provincia a través de Fomicruz, se inició un “proceso licitatorio, transparente, amplio y cumpliendo con la legislación vigente”.

Hasta el momento, existe una iniciativa privada que ya fue declarada de interés público, la cual propone una inversión que “ronda los 1200 millones de dólares en los primeros 6 años”. El lunes 20 se conocerá si hay más ofertas además de esta, y se adjudicará a la “mejor técnica y económica que cumpla con los requisitos de la licitación”.

El consorcio de pymes estará integrada por seis pymes: Patagonia Resources, Roch, Clear Petroleum, Quintana EyP, Brest, Azruge S.A que es una empresa de Comodoro Rivadavia. Los porcentajes más importantes están divididos entre Patagonia Resources y Clear, que tienen las áreas más importantes. Las inversiones apuntan a aumentar y estabilizar la producción.

Objetivos

La prioridad marcada por el gobernador Claudio Vidal y el jefe de gabinete José Daniel Álvarez es trabajar “muy fuerte en la inversión, en recuperar los yacimientos”, “mejorar la producción actual” y “estabilizar el flanco norte”, incluyendo los puestos de trabajo y las localidades implicadas.

Las áreas que deja YPF son “muy importantes para la economía y la vida” de Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia y Koluel Kaike, dijo el ministro, por lo que se espera que las empresas adjudicatarias inviertan “fuertemente” en su recuperación.

Además, calculó que si las ofertas cumplen con los informes técnicos y económicos correspondientes, el proceso de adjudicación y aprobación debería estar finalizado en “3 o 4 semanas más tardar”.

Posteriormente, las empresas estarán “tomando posesión de los yacimientos” y comenzando a invertir, aunque habrá una “transición junto con YPF” que “llevará algunas semanas”.

El 2 de junio de 2025 fue el día del acuerdo entre la YPF de Horacio Marín y la Santa Cruz de Claudio Vidal. “Hoy empieza una nueva etapa en la que recuperamos capacidad de decisión”, dijo el gobernador.

Mano de obra local

Respecto al cumplimiento de la Ley 3.141 que impone la contratación del 90% de mano de obra local, el ministro fue claro: la ley marca el 90% como “piso, no como techo”.

El objetivo es ambicioso, pues se debe “aspirar a capacitar a todos nuestros jóvenes a que el 100% del trabajo tiene que ser santacruceño”.

Remarcó que los “trabajadores generales de la actividad minera, de la actividad hidrocarburífera, todos tienen que ser santacruceños”, y solo los “trabajos especializados, que no puedan cubrirse” serán cubiertos por foráneos.

La meta es “ser muy agresivos” en la capacitación de recursos humanos para “revertir lo que se ha hecho hasta ahora” y no solo cubrir la demanda provincial, sino también estar preparados para “exportar mano de obra” a otras provincias, como en la actividad petrolera en Neuquén y para dos proyectos mineros en la región de cuyo.

Significará “más producción, un sistema de competencia distinto”, dijo el gobernador Vidal tras la firma del acuerdo.

Ante la inquietud sobre los plazos de capacitación, Álvarez fue enfático en que “siempre hay que empezar” y “no podemos perder tiempo”.

Recalcó que no se debe “desperdiciar 30 años más” como sucedió en el pasado, citando a modo de crítica la falta de una política de estado fuerte en capacitación cuando Cerro Vanguardia comenzó en 1997. Ahora, con “Palermo Aike comenzando su exploración con grandes expectativas, se necesitará mano de obra especializada”.

Además, el sector minero demandará personal especializado para “open pit” (cielo abierto) y para “galerías, en underground” (bajo tierra).

Precisó que la directiva del gobernador Claudio Vidal es clara: impulsar una “educación y capacitación formal y no formal”.

En lo formal, se busca una política de estado fuerte en licenciatura, tecnicatura, ingeniería, geólogos y especialistas en ambiente, incluyendo un plan de becas para que los “mejores promedios” puedan estudiar si carecen de la “posibilidad económica”. En lo no formal, se están generando capacitaciones más cortas, como las ofrecidas por el Centro de Capacitación Energético y Minero (CCEM), que trabaja desde marzo y depende de ese ministerio y Fomicruz.

“El CCEM acaba de generar un convenio con la Universidad de Buenos Aires para iniciar cursos, algunos virtuales, permitiendo a los operarios aprovechar el descanso de su roster de trabajo”, precisó.

El Ministerio está trabajando con los sindicatos, generando cursos con ambos gremios de la industria minera, el jerárquico y el base. Actualmente, 150 jóvenes están haciendo capacitaciones en trabajos underground.

Álvarez destacó que se aprovechan todas las alternativas disponibles, incluyendo las actividades con el Consejo de Educación Provincial, la UBA a través del CCEM, y el apoyo de CAPEMA (Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicio), para “ir capacitando y subiendo escalón por escalón” en la búsqueda de los mejores recursos humanos.

El objetivo es que los trabajadores “no sean solamente operarios generales”, sino que ocupen las especialidades necesarias en los sectores minero, energético, y también en otros sectores clave de la economía santacruceña, como el turístico, el agropecuario y el pesquero. Finalmente, el ministro hizo un llamado “a los jóvenes a cuidar el trabajo”, subrayando que no basta solo con obtener un puesto, sino también con conservarlo.